App-Store-Perle QuickScan pflegt neue Funktionen ein

Die QuickScan-Applikation nutzen wir bereits seit einigen Jahren und empfehlen den kostenfreien Download gerne. Die für den Einsatz auf iPhone und iPad optimierte Applikation nutzt die iPhone-Kamera um Papierdokumente abzufotografieren und diese in ein durchsuchbares PDF-Dokument zu konvertieren – inklusive der Texterkennung in mehreren Sprachen.

Automatische Papier-Digitalisierung

So lassen sich Briefe schnell digitalisieren, per E-Mail weiterleiten oder archivieren, ohne dabei lediglich als Bild im PDF-Format gesichert zu werden, sondern mit voller Unterstützung für Copy-and-Paste und die Volltextsuche nach Inhalten.

Die QuickScan-App erkennt vor der iPhone-Kamera positionierte Dokumente dabei vollautomatisch und lichtet diese auch selbstständig ab, so dass sich auch mehrseitige Dokumente in einem Rutsch digitalisieren und anschließend weiterverarbeiten lassen. Anschließend kann dann Einfluss auf die Farbdarstellung, die Bildqualität und die Bildgröße genommen werden, zudem lassen sich die Dokumente exportieren.

Seit der Ausgabe von Version 7.0 verfügt die QuickScan-App über so genannte Export-Favoriten, die den Export nach vorgegebenen Kriterien weitgehend automatisieren können. In der jetzt neu Verfügbaren Version 7.1 wurde auch der E-Mail-Export besonders berücksichtigt. So lassen sich nun auch E-Mail-Schablonen mit vorausgewählten Empfängern und Betreffzeilen angeben, an die frisch eingescannte Dokumente direkt weitergegeben werden können.

Kostenfreie Nagware

QuickScan gehört zur Gattung der so genannte Nagware-Applikationen, die ihre gesamten Funktionsumfang komplett kostenlos anbieten, nach jeder Nutzung aber beharrlich auf eine verfügbare Spenden-Option aufmerksam machen – zumindest so lange, bis diese das erste Mal in Anspruch genommen wurde. Ein mehr als faires Konzept in einer praktischen App, die ihr, falls noch nicht geschehen, unbedingt ausprobieren sollte.