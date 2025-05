Neue App-Zahnbürste von Oclean: X Pro 20 mit Sensorik und Foto-Transfer

Auf den Spuren der erst gestern besprochenen App-Zahnbürste Laifen Wave Special hat der Hersteller Oclean mit der X Pro 20 ebenfalls ein neues Modell seiner elektrischen Zahnbürstenserie vorgestellt. Das Gerät kombiniert Schalltechnologie mit einer sensorbasierten Auswertung des Putzverhaltens.

Was das bedeutet? Die Zahnbürste soll in der Lage sein, zwölf separate Putzbereiche im Mund zu erkennen und analysiert das Nutzerverhalten in Echtzeit. Das Ergebnis wird direkt auf dem integrierten Display angezeigt, das neben der Darstellung von Putzdaten auch zur Personalisierung dient: Nutzer können eigene Fotos übertragen, die beim Einschalten erscheinen.

Im Inneren arbeitet ein sogenannter Maglev-Motor, der laut Herstellerangaben bis zu 84.000 Bewegungen pro Minute erreicht. In Kombination mit einem oszillierenden Winkel von 40 Grad soll so eine gründliche Reinigung der Zahnoberflächen erfolgen. Unterstützt wird dies durch eine flexible Verbindung zwischen Borstenkopf und Bürstenstange, um auch schwer erreichbare Stellen besser abdecken zu können.

Individuelle Putzpläne und lange Akkulaufzeit

Die X Pro 20 bietet vier voreingestellte Reinigungsmodi und zusätzlich anpassbare Pflegepläne, die auf Basis von Gewohnheiten und Zahnstatus erstellt werden können. Eine KI-basierte Analyse wertet die erfassten Daten regelmäßig aus und erstellt daraus individuelle Empfehlungen. Möglich wird dies unter anderem durch die Integration eines sechsachsigen Bewegungssensors.

Rechts: Der neue Bürstenkopf von Oclean

Zur weiteren Ausstattung gehören ein leiser Betrieb, eine IPX7-Zertifizierung gegen Wasser, wöchentliche Fortschrittsberichte und eine Akkulaufzeit von bis zu 40 Tagen. Das Gerät lässt sich über USB-C in etwa drei Stunden vollständig aufladen.

Die Oclean X Pro 20 ist ab sofort ab 79,90 Euro erhältlich. Im Lieferumfang enthalten sind neben der Bürste zwei bis drei verschiedene Bürstenköpfe, ein Ladegerät sowie – je nach Variante – auch eine Wandhalterung und ein Reiseetui.