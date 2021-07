Nostalgie-Projekt OldOS: iOS 4 als iPhone-App nachgebaut

Schon seit Anfang Juni sorgt die iPhone-Anwendung OldOS im Online-Portal Airport, auf dem Entwickler den Zugriff auf Vorabversionen neuer iOS-Anwendungen mit interessierten Testern teilen, für begeisterte Rückmeldungen.

Zane Kleinberg, ein 17-jähriger Entwickler aus New York, hat sich hier die Mühe gemacht, Apples iOS 4-Betriebssystem als funktionale Anwendung nachzubauen, die für eine gehörige Portion Nostalgie bei iPhone-Anwendern der ersten Stunde sorgt. In mühseliger Kleinarbeit hat Kleinberg die Werks-Applikationen Apples nachgebaut und sorgt so dafür, dass sich im Nachbau sowohl der iPod als auch die Kamera-App und der Safari-Browser nutzen lassen.

Die alten Icons bieten so auch eine gehörige Portion Funktionalität, die an längst vergangene Zeiten erinnert und euch eine völlig risikofreie Zeitreise ermöglicht. Einzige Voraussetzung zum Test der OldOS-Anwendung ist Apples TestFlight-Applikation, über die sich noch unveröffentlichte Beta-Anwendungen auf dem eigenen Gerät installieren lassen. Ist diese vorhanden könnt ihr OldOS installieren, indem ihr dem folgenden Link folgt: OldOS 9 beta auf TestFlight.

Da die über TestFlight verteilten Applikationen auf den Geräten von maximal 10.000 Testern installiert werden dürfen war der Zugriff auf OldOS lange Zeit nicht möglich. Zum Wochenende hat Kleinberg nun aber wieder einen neuen TestFlight-Link geteilt, der frische Testplätze für euch bereithält.

Nach Angaben des Entwicklers wurde das gesamte Projekt in SwiftUI realisiert und wird es wohl nie in den offiziellen App Store schaffen. Der Verteilung der Test-Anwendung hat Apple bislang jedoch noch keinen Riegel vorgeschoben.

* 🎨 Designed to be as close to pixel-perfect as possible. *📱 Fully functional, perhaps even usable as a second OS. * 🗺️ Fully open source for all to learn, modify, and build on. pic.twitter.com/K0JOE2fEKM

Laut Kleinberg soll OldOS unterstreichen, wie mächtig SwiftUI bereits ist. Geplant ist, langfristig den kompletten Quellcode von OldOS zu veröffentlichen.

Part of the goal with OldOS is to enable anyone to understand how iOS works and demonstrate just how powerful SwiftUI truly is. For that reason, the entire app will soon be open-sourced — enabling developers to learn about, modify, and add to the app. I thought building this over my last six or so months in high school and sharing it with the world would be a fun and productive endeavor.