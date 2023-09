Von Nomad, Mujjo und Pitaka: Neue iPhone-15-Cases verfügbar

Pitaka bietet seine dünnen MagEZ Cases aus Aramidfasern – nach Angaben des Anbieters „eines der verschleißfestesten Materialien der Welt“ – jetzt in einer Ausführung für die iPhone-15-Familie an.

Die neuen iPhone-15-Cases sind edel, leicht, ordentlich verarbeitet, kompatibel mit MagSafe und ansonsten frei von jeglichem Schnickschnack. Die Wallet-Version kostet 69 Euro und ist in Schwarz, Tan, Blau und Weinrot erhältlich. Die reguläre Ausgabe kann in den gleichen Farben geordert werden und kostet 64 Euro.

Der nicht ganz so bekannte Anbieter Mujjo offeriert auch in diesem Jahr wieder mehrere Lederhüllen, die sowohl in einer schlichten Ausführung als auch in einer Wallet-Version mit Kreditkartenfach angeboten werden.

Die neuen Rugged Cases sind Schutzhüllen im Wortsinn und setzen auf eine umlaufende TPU-Stoßstange und eine stabile PET-Rückseite mit erhöhten Rändern um den Touchscreen vor Bodenkontakt zu schützen. Die Cases besitzen volle MagSafe-Kompatibilität und sind in Schwarz (iPhone 15) sowie in Schwarz, Blau und Orange (iPhone 15 Pro und pro max) erhältlich.

Einen Tag vor dem offiziellen Verkaufsstart der neuen iPhone-Generation haben die Zubehöranbieter Nomad, Mujjo und Pitaka ihre jeweils neuesten iPhone 15-Case an den Start gebracht und bieten diese teils auf amazon.de, teils über die eigenen Webseiten zum Verkauf an.

