iPhone 15: Die Apple-Bestellungen gehen in den Versand

Auch in diesem Jahr dürfen sich die ersten Besteller der neuen Modelle von iPhone und Apple Watch auf eine pünktliche Zustellung freuen. Bereits seit dem Morgen schicken die von Apple beauftragten Paketdienste entsprechende Informationen an ihre Kunden und Apple selbst hat um die Mittagszeit mit dem Übermitteln der Versandbenachrichtigungen begonnen.

Wie schon in der Vergangenheit werden die neuen iPhone-Modelle und Apple-Uhren in Deutschland von verschiedenen Dienstleistern zugestellt. Allem voran scheinen diesmal DHL Express und UPS für Apple tätig. Wer sein neues Apple-Produkt in der vergangenen Woche direkt nach dem Bestellstart geordert hat – bei der Apple Watch war das bereits Dienstag Abend und beim iPhone 15 der Freitag ab 14 Uhr – darf sich morgen im Laufe des Tages auf die Zustellung freuen.

Mittlerweile sind die Lieferzeiten teils deutlich nach hinten gerutscht. Das iPhone 15 ist laut Apple erst wieder im Oktober verfügbar und auf das iPhone 15 Pro muss man teils bis November warten.

Auch auf Apple-Zubehör muss man warten

Auch das neu von Apple vorgestellte Zubehör kann man nur teilweise sofort bekommen. Die Feingewebe-Hüllen für die neuen iPhone-Modelle liefert Apple bereits seit Wochenbeginn aus, zeigt für Neubestellungen je nach Farbe inzwischen aber auch schon Wartezeiten bis in den Oktober hinein.

Für die Apple Watch hat Apple seine neuen Magnetarmbänder aus Feingewebe zwar angekündigt, bietet hier bislang aber noch nicht einmal die Möglichkeit zur Bestellung an. Die in den Farben „Immergrün“, „Taupe“ und „Pazifikblau“ angekündigten Armbänder ersetzen das zuvor, wenn wir uns recht entsinnen, von der ersten Version der Apple Watch an erhältliche Lederarmband mit Magnetverschluss.

Apple hat sich bislang nicht dazu geäußert, ab wann die neue Armbandvariante auch separat im Handel erhältlich sein wird. Käufer einer neuen Apple Watch hatten immerhin die Möglichkeit, das neue Armband gleich als Ausstattungsvariante mit der Uhr gemeinsam zu bestellen.