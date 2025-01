Tim Cook privat: Sein Lieblingswein und sein Lieblingsessen

Tim Cook hat sich während seines kürzlich erfolgten Aufenthalts in London mit Jessie und Lennie Ware getroffen. Das aus Mutter und Tochter bestehende Duo zeichnet für den extrem erfolgreichen Podcast Table Manners verantwortlich und hat auch schon mit Stars wie Paul McCartney, Robert De Niro, Ed Sheeran und Cher über die wichtigsten Aspekte ihres Lebens und vor allem auch über ihre Ess- und Trinkgewohnheiten geplaudert.

Der Apple-Chef hat in dem Interview einmal mehr auf seinen disziplinierten Lebensstil abgehoben. Er beginne seine Tage oft schon um 5 Uhr morgens, um beispielsweise ungestört E-Mails zu beantworten. Er sei stolz darauf, durch Apple positive Veränderungen in der Welt voranzutreiben, und sehe harte Arbeit nicht nur als Pflicht, sondern als Teil seiner persönlichen Erfüllung.

In seiner Freizeit schätze er es, in der Natur zu sein und zu wandern, um den Kopf freizubekommen. Zu seinen Lieblingszielen zählen Nationalparks, aber er liebe es auch, Neues zu entdecken, so habe er kürzlich eine Höhlentour in Slowenien gemacht.

Im Fokus standen bei diesem Interview natürlich Getränke und gutes Essen. Als Gastgeschenk hat Cook dann auch seinen Lieblingswein, einen Chardonnay aus dem amerikanischen Weingut Kistler und Marmelade aus dem Apple Park im Gepäck. Cook hat erklärt, dass diese Marmelade aus den Obstbäumen im Apple Park hergestellt wird. Auf dem Gelände der heutigen Apple-Firmenzentrale standen früher Obstbäume. Apple habe diese Apfel- und Kirschbäume wieder dort angepflanzt und produziert daraus eigene Marmelade.

Viel Fisch und Schokolade

In Erinnerung an seine Kindheit esse er heute noch sehr gerne frittiertes Essen wie Hähnchen, Garnelen, Fisch und Okra, da diese Speisen in seiner Heimat Alabama typisch waren. Seinen Tag beginne er jedoch stets mit Protein-Müsli des Herstellers Kashi, die er mit ungesüßter Mandelmilch kombiniert.

Ansonsten sei das Restaurant Café Macs auf dem Firmengelände häufig seine erste Anlaufstelle in Sachen Essen, weil dort Gerichte aus aller Welt angeboten werden, darunter chinesisches und indisches Essen, Sushi, Burger, Pizza, Salate und Suppen.

Nach seinen Lieblingsspeisen befragt, nannte Cook Sushi von der Gelbflossenmarkele mit Jalapeño, Wolfsbarsch mit Beilagen wie Broccolini mit Knoblauch und ganz besonders auch dunkle Schokolade.

Das komplette Interview könnt ihr mit rund 45 Minuten Länge unter anderem über Apple Podcasts und Spotify abrufen.