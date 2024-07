Nomad kombiniert Steckernetzteil mit Apple-Watch-Ladegerät

Das sieht gut aus: Nomad bietet sein 65-Watt-Steckernetzteil jetzt auch mit einem integrierten Ladegerät für die Apple Watch an. Die Lösung ist gleichermaßen kompakt wie elegant, allerdings gibt es das Gerät bislang nur passend für US-Steckdosen. Zudem dürfte bei einer Kaufentscheidung auch der Preis eine Rolle spielen. Bei den vom Hersteller veranschlagten 100 Euro begnügt sich der eine oder andere dann vielleicht doch damit, den Apple-Watch-Lader separat mit sich herumzutragen.

Nomad hat diese Idee aber dennoch optisch sehr ansprechend umgesetzt und der Markenname sollte auch die Gewähr bieten, dass man ein zwar teures aber auch zuverlässiges Zubehörprodukt erwirbt.

Die maximale Ausgangsleistung des Ladegeräts verteilt sich auf die angeschlossenen Verbraucher. Verbindet man lediglich einen Abnehmer über USB-C, so können über diesen Anschluss die vollen 65 Watt geliefert werden. Das integrierte Lademodul für die Apple Watch ist von Apple zertifiziert und unterstützt die Schnellladefunktion der neueren Apple-Watch-Modelle ab Series 7.

In der US-Version ist der Ladewürfel mit 55 x 54 x 40 Millimetern zudem megakompakt. Wenn Nomad irgendwann eine europäische Variante anbietet, lässt sich diese aber nicht so gut in die Hosentasche packen. Im Gegensatz zu den USA kann man die für unsere Steckdosen passenden Kontaktstifte nämlich nicht einklappen.

Vernünftige Alternativen Mangelware

Produkte mit vergleichbarem Funktionsumfang werden hierzulande auch angeboten. Hier muss man dann aber nicht nur die optischen Ansprüche zurückschrauben, sondern auch Einbußen bei der Qualität und Leistung hinnehmen.

Die 3-in-1-Ladestation von Acemall ist solch ein Beispiel. Der Plastikwürfel kostet zwar nur ein Fünftel des Nomad-Ladegeräts, sieht aber deutlich bescheidener aus und bringt es gerade mal auf eine Gesamtleistung von 23 Watt.