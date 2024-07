Für Fahrrad und Motorrad: Günstige iPhone-Fernbedienung am Lenker

Wer auf Fahrrad oder Motorrad hin und wieder mit den AirPods unterm Helm unterwegs ist, der kennt die problematische iPhone-Steuerung: Ihr lasst euch gerade von einer ausgewählten Wiedergabeliste mit guter Musik beschallen, da taucht plötzlich ein Lied auf, das übersprungen werden soll, beziehungsweise ein Song, der es verdient hat, in doppelter Lautstärke zu spielen.

Zwei Modelle, eins ist okay

Wer nun ohne Handyhalterung an der Lenkerstange unterwegs ist, kann den aktuellen Titel nicht ohne Weiteres wechseln. Für Siri ist der Fahrtwind oft zu laut, der Helm oder die Handschuhe verhindern den schnellen Griff zu den AirPods. Das sicher verstaute iPhone in der Jackentasche lässt vielleicht noch die Nutzung der Lautstärketasten zu, nicht aber den schnellen Liedwechsel.

Hier bieten sich günstige Bluetooth-Fernbedienungen für die Lenkerstangen an, die den schnellen Zugriff auf die Lautstärketasten und die Wiedergabesteuerung zulassen.

Stört bereits nach kurzer Zeit: Die dauerhaft blinkende Status-LED des dreieckigen Modells

Zu den niedrigpreisigen Modellen gehören unter anderem diese beiden Drei-Tasten-Fernbedienungen, die sowohl auf Amazon als auch auf AliExpress zum Verkauf offeriert und je nach Plattform zu Preisen zwischen fünf und 15 Euro angeboten werden:

Wir haben beide Modelle ausprobiert und empfehlen euch die Nutzung der kompakten Variante mit den weißen Gummitasten.

Media-Remote mit weißen Gummitasten

Kurz angetippt wechseln die Vor- und Zurücktasten das Lied, die Taste in der Mitte pausiert die Wiedergabe und lässt diese auf Wunsch wieder starten. Länger gedrückt lassen sich mit den Vor- und Zurücktasten die Lautstärke einstellen. Wer die Taste in der Mitte länger drückt, aktiviert Apples Sprachassistenz Siri.

Geladen wird die Mini-Fernbedienung per USB-C, sie sitzt fest an unserer Lenkerstange und wird mit zwei Schrauben fixiert. Wird die Bluetooth-Verbindung zum iPhone für fünf Minuten unterbrochen, wechselt das Modell automatisch in den Stand-by-Betrieb; ein längerer Druck auf die Play/Pause-Taste weckt die Fernbedienung wieder auf.

Dreieckige Media-Remote mit Klettband

Das dreieckige Modell: Hier stört die dauerhaft blinkende blaue Status-LED. Zudem wird der Halt am Lenker nicht über Schrauben, sondern lediglich über ein Klettband realisiert, was sich einfach nicht wirklich festzurren lässt. Eine Aktivierung der Sprachassistentin Siri ist nicht möglich. Drückt man die mittlere Taste etwas länger, schaltet man die Fernbedienung komplett aus. Die Ladung erfolgt auch hier per USB-C.