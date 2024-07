Nomad bringt Sportarmband im Frankreich-Design

Anlässlich der am Freitag beginnenden Olympischen Spiele bietet Nomad eine Sonderedition seines Sportarmbands für die Apple Watch in limitierter Stückzahl an. Das Design des Armbands orientiert sich an der auch als „Le Tricolore“ bekannte Flagge Frankreichs. Austragungsort für die Olympischen Spiele 2024 ist ja die französische Hauptstadt Paris.

Natürlich gibt hier einzig und allein der persönliche Geschmack den Ausschlag, aber in unseren Augen sieht das Armband auch ohne diese Hintergrundgeschichte verdammt gut aus. Der Preis von 60 Euro liegt allerdings auf Apple-Niveau und ist somit alles andere als ein Schnäppchen.

Die Sportarmbänder von Nomad werden aus robustem FKM-Kunststoff hergestellt und haben einen aus Aluminium gefertigten Verschluss-Pin integriert. Das wasserfeste Material hat in der Mitte des Armbands eine Breite von etwa 21,5 Millimetern und lässt sich mit Handgelenken zwischen 150 und 200 Millimetern Umfang verwenden. Die Clips auf Seiten der Uhr sind kompatibel mit den beiden Modellen der Apple Watch Ultra, der Apple Watch Series 1 bis 9 und der Apple Watch SE in den Größen 49 Millimeter, 45 Millimeter, 44 Millimeter und 42 Millimeter.

Nachtrag: Olympia-App und Kalender-Abos

Apropos Olympische Spiele: Wir haben ja bereits eine kleine Auswahl von Apps zu dieser Veranstaltung vorgestellt. Von Leserseite her sind dazu noch zwei Ergänzungen eingegangen, die wir auf diesem Weg noch ergänzen wollen: