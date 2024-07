Klapp-iPhone: Apple-Konkurrenz zum Galaxy Flip soll 2026 starten

Die Gerüchte um ein klappbares iPhone erhalten dieser Tage insbesondere aus den Kreisen asiatischer Apple-Zulieferer neue Nahrung. Basis für die Spekulationen ist die Tatsache, dass sich Apple angeblich bereits mit der Display-Sparte von Samsung über die Lieferung entsprechender Komponenten geeinigt hat.

Unsere Bilder zeigen das Galaxy Z Flip6

Das Branchenmagazin DigiTimes leitet davon die Möglichkeit ab, dass Apple die Markteinführung eines iPhone-Modells mit faltbarem Bildschirm bereits für 2026 plant. Die Basis für diese zeitliche Spekulation ist allerdings mager. Hier liegt lediglich zugrunde, dass Apple typischerweise auf zweijährige Entwicklungszyklen setzt und somit 2026 für einen Produktstart der auf den neuen Displays basierenden Geräten hoch im Kurs steht.

Während sich die Display-Sparte von Samsung über einen solchen Auftrag freuen dürfte, dürfte Samsung als Smartphone-Hersteller vor der zusätzlichen Konkurrenz eher fürchten. Samsung hat inzwischen standardmäßig verschiedene Klapp-Varianten seiner Smartphones im Programm

Ein iPhone im klassischen Flip-Design

In den Reigen der neuen Falt-iPhone-Gerüchte aus der asiatischen Zuliefererszene stimmt auch das amerikanische Magazin The Information mit ein. Hier werden zwei Personen zitiert, die angeblich mit der Angelegenheit vertraut sind und bestätigen, dass Apple über die letzten Monate hinweg auf der Suche nach den passenden Zulieferern war.

Die Anforderungen Apples deuten offenbar darauf hin, dass der Hersteller ein Klapp-iPhone plant, das in direkter Konkurrenz zur Flip-Serie von Galaxy steht, also sich von oben nach unten zuklappen lässt. Samsung bietet sein Galaxy Z Flip inzwischen seit vier Jahren an und irgendwie werden hier auch Erinnerungen an Handy-Klassiker wie das Motorola Razr wach, das sich inzwischen ja auch als Reinkarnation mit Klapp-Display versucht.

Apple ist dafür bekannt, die Märkte vor einem Einstieg genau zu analysieren. Möglicherweise erhält das Projekt Klapp-iPhone inzwischen zusätzlichen Antrieb durch die steigende Popularität solcher Geräte insbesondere in Asien.