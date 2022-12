Kampfpreis-Konkurrenz für Ankers neues USB-C-Ladegerät

Anker platziert das Netzteil in seiner schlichten 3er-Serie (Tagline: „Keep it Simple“) an vergleichsweise günstigen aber auch völlig schnörkellosen Accessoires, die weder auf besonders edle Materialien setzen, noch in unterschiedlichen Farben erhältlich sind, sondern vor allem einfach und praktisch ausfallen sollen.

Insert

You are going to send email to