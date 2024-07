Noch heute Abend? iOS 17.6 kurz vor der Freigabe

Apple soll die Veröffentlichung von iOS 17.6 vorbereiten. Dies legen übereinstimmende Berichte aus den Vereinigten Staaten nahe, die sich auf Informationen eines privaten Social-Media-Kontos beziehen, das in der Vergangenheit bereits mehrfach genaue Details zu bevorstehenden iOS-Softwareupdates veröffentlicht hat.

Das sechste Punkt-Update des aktuellen iPhone-Betriebssystems könnte uns nach nur einmonatiger Beta-Phase bereits heute Abend erreichen und wird voraussichtlich die Build-Nummer 21G79 tragen. Initial soll Apple geplant haben, iOS 17.5.2 zum Download bereitzustellen, hat dies dann aber verworfen und wird nun direkt den großen Versionssprung wagen.

Fast keine sichtbaren Neuerungen

Die Beta-Phase von iOS 17.6 ist im Schatten des komplett neuen Betriebssystems iOS 18 angelaufen und verzichtet nahezu vollständig auf sichtbare neue Funktionen. Aktuell ist davon auszugehen, dass Apple die Aktualisierung ausschließlich zum Ausspielen von Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen nutzen wird.

Der Beta-Test von iOS 17.6 startete kurz nach Freigabe der ersten Entwickler-Beta von iOS 18 und fiel, passenderweise, genau auf den 17. Juni. Abgesehen von der “Catch Up”-Funktion, die sich ausschließlich an Besitzer des MLS Season Pass richtet und nur in der Apple TV-App sichtbar ist, besitzt iOS 17.6 keine relevanten Neuerungen. Die “Catch Up”-Funktion zeigt Anwenderinnen und Anwendern, die die Streams laufender Spiele erst nach dem Anpfiff starten, ausgesuchte Highlights zum Einsteigen an.

iOS 18 in zwei Monaten

Die Halbwertzeit von iOS 17.6 ist bereits jetzt sehr überschaubar. Schon in ungefähr zwei Monaten wird die Freigabe von iOS 18 erwartet. Das Herbst-Update wird sich auf dem iPhone SE der 2. Generation, auf dem iPhone XS, dem iPhone XR und allen neueren Geräten installieren lassen. Damit gilt die Faustregel: Alle Geräte, auf denen iOS 17 läuft, werden im Herbst auch auf iOS 18 aktualisiert werden können.