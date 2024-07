Spotify hält am KI-DJ fest: Jetzt mehrsprachig in 48 Ländern

Seit Februar 2023 bietet der Musik-Streaming-Dienst Spotify seinen sogenannten KI-DJ an. Die Radio-Funktion übernimmt auf Wunsch die Musikauswahl für Spotify-Nutzer und ergänzt die spielenden Tracks mit gesprochenen Kommentaren zu Titeln und Künstlern.

Der KI-DJ konzentriert sich dabei sowohl auf aktuelle Musik als auch auf ältere Favoriten der Nutzer und verspricht, stets personalisierte Wiedergabelisten zu erstellen. Diese werden dann anhand des Nutzer-Feedbacks kontinuierlich aktualisiert. Im Hintergrund setzt der KI-DJ dabei auf die KI-Technologie des auch für ChatGPT verantwortlichen Unternehmens OpenAI.

Ausweitung in immer mehr Märkte

Als der KI-DJ im Februar 2023 startete, bezeichnete Spotify die neue Funktion noch als Betatest und ließ unklar, ob und wann das Feature auch außerhalb der Vereinigten Staaten verfügbar sein würde. Im Mai 2023 wurde die Funktion dann in Großbritannien und Irland zur Verfügung gestellt, im darauffolgenden August folgten 46 weitere Länder. In Europa ist der KI-DJ bislang allerdings ausschließlich in Spotifys Heimatland Schweden verfügbar.

Daran ändert auch die erneute Ausweitung nicht, die Spotify jetzt vorgenommen hat. Neben der Version in englischer Sprache steht der Spotify DJ nun auch in einer spanischsprachigen Ausgabe zur Verfügung.

Jetzt mehrsprachig in 48 Ländern

Mit der spanischen Version sollen Millionen von spanischsprachigen Nutzern weltweit angesprochen werden. Spotify habe festgestellt, dass Nutzer, die persönliche Musikempfehlungen mit begleitenden Kommentaren erhalten, eher geneigt seien, diese Lieder zu hören. Laut Spotify verbringen Premium-Nutzer, die den KI-DJ nutzen, mehr Zeit auf der Plattform als andere Nutzer.

Die spanische Stimme des KI-DJ ist für Premium-Nutzer in Märkten verfügbar, in denen der KI-DJ bereits eingeführt wurde. Dazu gehören Spanien sowie ausgewählte Länder in Lateinamerika wie Argentinien, Bolivien, Chile, Kolumbien und Mexiko. Nutzer können die Funktion über die Suchleiste in der Spotify-App aktivieren und zwischen den Sprachen Englisch und Spanisch wechseln.

Damit steht nun zwar fest, dass Spotify das Beta-Experiment in einen festen Bestandteil der Spotify-App verwandeln wird, wann wir diesen jedoch auch im Rest Europas zu Gesicht bekommen, bleibt weiterhin unklar.