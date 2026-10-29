Nintendo-Spiele auf Mac, iPhone und iPad: NXNative macht es möglich

Spiele der Nintendo Switch auf einem Mac ausführen, ohne dafür einen klassischen Emulator zu benötigen? Genau das verspricht das Open-Source-Projekt NXNative. Die Software nutzt eine technische Gemeinsamkeit zwischen Nintendos Konsole und Apples aktuellen Geräten: Beide setzen auf Prozessoren mit ARM-Architektur. Dadurch lässt sich der ursprüngliche Spielcode unter bestimmten Voraussetzungen direkt auf Apple Silicon ausführen.

Native Ausführung statt klassischer Emulation

Anders als herkömmliche Emulatoren bildet NXNative nicht die gesamte Hardware der Nintendo Switch nach. Stattdessen werden die ausführbaren Programmdateien der Spiele so angepasst, dass deren ARM-Code auf Apple-Prozessoren laufen kann.

Eine zusätzliche Softwareschicht übernimmt Funktionen des Switch-Betriebssystems Horizon. Dazu gehören unter anderem die Speicherverwaltung, Dateisystemzugriffe und Audiodienste. Auch die Grafik benötigt Anpassungen: Die ursprünglich für Nintendos Hardware vorgesehenen Grafikbefehle und Shader werden für Apples Metal-Schnittstelle übersetzt.

Der Vorteil liegt darin, dass der Prozessor den eigentlichen Spielcode direkt ausführen kann. Das bedeutet allerdings nicht, dass sämtliche Spiele automatisch funktionieren oder ohne Anpassungen dieselbe Leistung wie auf der Switch erreichen.

Zahlreiche Spiele bereits unterstützt

Die Projektseite führt inzwischen zahlreiche getestete Titel auf. Dazu gehören unter anderem „Super Mario Bros. Wonder“, „Super Mario Odyssey“, „Mario Kart 8 Deluxe“ und mehrere Zelda-Spiele. Bei ausgewählten Titeln sind sogar Anpassungen für eine Darstellung mit 60 Bildern pro Sekunde vorgesehen.

Die Unterstützung unterscheidet sich allerdings je nach Spiel und Plattform. Manche Titel benötigen bestimmte Updates oder individuelle Anpassungen. Von einer vollständigen Kompatibilität mit der Switch-Spielebibliothek ist NXNative deshalb noch entfernt.

Auch für iPhone und iPad geeignet

NXNative beschränkt sich nicht auf den Mac. Das Projekt unterstützt auch iPhones ab dem iPhone 15 Pro sowie iPads mit mindestens einem M1-Chip. Auf den Mobilgeräten wird iOS beziehungsweise iPadOS 26 oder neuer vorausgesetzt.

Die Einrichtung erfordert bislang allerdings etwas Aufwand. Nutzer müssen ihre eigenen Spieldateien und die benötigten Schlüssel bereitstellen. Anschließend werden daraus auf einem Mac mithilfe verschiedener Entwicklungswerkzeuge ausführbare Anwendungen erstellt. Für iPhone und iPad erfolgt die Installation außerhalb des App Store per Sideloading. Auf dem Mac lässt sich eine eigenständige Anwendung erzeugen.

Wer sich nicht mit Terminalbefehlen beschäftigen möchte, findet mit dem Community-Projekt NX2Apple inzwischen auch eine grafische Oberfläche. Die eigentliche Technik stammt weiterhin von NXNative.

Interessantes Projekt mit offenen Fragen

Die Entwickler stellen weder Nintendo-Spiele noch die zugehörigen Schlüssel bereit. Auch besteht keine Verbindung zu Nintendo. Fragen rund um die Beschaffung und Verwendung der benötigten Dateien müssen Nutzer daher selbst klären.

NXNative zeigt dennoch eindrucksvoll, welches Potenzial in der gemeinsamen Prozessorarchitektur steckt. Bis daraus eine unkomplizierte Lösung für den Spieleabend auf dem Mac wird, dürfte allerdings noch einiges an Entwicklungsarbeit notwendig sein.

Produkthinweis Nintendo Switch-Konsole Neon-Rot/Neon-Blau 259,00 EUR 299,99 EUR