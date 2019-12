Nighthawk: Alternative Twitter-App für weniger „Rauschen“

Der App Store-Neuzugang Nighthawk beschreibt sich bewusst nicht als Alternative zur offiziellen App des Kurznachrichten-Dienstes Twitter, sondern präsentiert sich als knapp 5 Euro teurer „Kompagnon“ zur Hausanwendung des Portals.

Diese will den Konsum der eigenen Timeline mit mehreren Alleinstellungsmerkmalen verbessern und setzt dafür vor allem auf das Ausblenden (unerwünschter) Nachrichten. So zeigt Nighthawk keine Reklame an, kann ausgewählte Themen mit sogenannten Topic-Filtern unterdrücken und bietet einen speziellen Modus an, der sich auf Tweets des eigenen Freundeskreises konzentriert.

Wie andere Twitter-Apps von Drittanbietern krankt allerdings auch Nighthawk an der stiefmütterlich behandelten und zuletzt stark beschnittenen Programmierschnittstelle des sozialen Netzwerkes, die keinen aktiven Timeline-Stream mehr zulässt, die Zustellung von Push-Nachrichten eigentlich nur noch der offiziellen App zubilligt und so rigorose Einschränkungen vorgenommen hat, dass sich das Feld der Drittanbieter Apps in den vergangenen Jahren deutlich gelichtet hat.

Nighthawk im Video

Nichts desto trotzt: Wer sich bereits an Tweetbot und Twitterrific versucht hat, darf auch Nighthawk einen Testlauf geben und prüfen, ob der strukturiertere, leisere Twitter-Zugriff eher dem eigenen Geschmack entspricht als das wilde Durcheinander des offiziellen Clients. Das nötige Risikokapital, das dafür eingesetzt werden muss, ist überschaubar.