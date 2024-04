Nicht schön aber flexibel: Smartphone-Fahrradhalterung im Abverkauf

Der auf Amazon aktive Anbieter Mohard weist uns darauf hin, dass er seine flexibel verwendbare Lenkerhalterung für Smartphones abverkauft. Mit dem Aktionscode FJQKN7NG reduziert sich der Preis für das Zubehör auf 7,49 Euro.

In den Fingern hatten wir die etwas klobige Handy-Halterung von Mohard noch nicht. Wir können uns nur an der offizielle Produktbeschreibung und den bei Amazon veröffentlichten Rezensionen orientieren. Das Zubehör will mit seinen üppig dimensionierten Kanten besonderen Schutz bieten und lässt sich nicht nur mit verschiedenen Display-Größen verwenden, sondern kann auch mit dickeren Smartphones beziehungsweise Geräten, die in einer Hülle stecken, klarkommen. Die Hülle ist mit Bildschirmgrößen zwischen 4,7 und 6,8 Zoll kompatibel und das eingesetzte Telefon kann inklusive Schutzhülle bis zu 15 Millimeter dick sein.

Flexibel zeigt sich die Halterung auch, wenn es um die Kompatibilität mit unterschiedlichen Lenkerstangen geht. Der Hersteller nennt hier mögliche Durchmesser von 15 bis 35 Millimeter, was neben der Verwendung am Fahrrad auch Scooter, Motorräder und Kinderwägen einschließt. Lasst euch aber nicht durch einen schnellen Blick auf die Produktbilder täuschen. Aus Metall ist hier so gut wie nichts, stattdessen müsst ihr, was bei diesem Preis nicht überraschend ist, mit einer Kunststoffkonstruktion vorlieb nehmen.

Für die Befestigung am Lenker ist keinerlei Werkzeug erforderlich. Die Halterung lässt sich mithilfe von großen Rändelschrauben montieren. Das Smartphone selbst kann der Produktbeschreibung einfach mit einer Hand eingesetzt und wieder entnommen werden. Die vier Klammern umschließen die Ecken des Geräts automatisch und sollen für sicheren Halt sorgen. Als besonderes Feature wirbt der Hersteller neben der Möglichkeit, das eingesetzte iPhone frei um 360 Grad zu drehen auch damit, das ein dickes Silikonkissen die beim Fahren entstehenden Vibrationen dämpfen soll.