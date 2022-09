Google zeigt das Pixel 7 und die Pixel Watch am 6. Oktober

Als Betriebssystem für die Uhr setzt Google sein Wear OS in neuer Version ein. Zudem werden sich in der Pixel Watch Funktionen der Google-Tochter Fitbit integriert finden.

Einen Tag vor Apples diesjähriger iPhone-Ankündigung am morgigen Mittwoch bringt sich schnell nochmal Google ins Gespräch und nennt den Termin für die Vorstellung der neuen Pixel-Modelle. In diesem Jahr hält Google seine große Produktankündigung einen Monat nach Apple am 6. Oktober ab.

