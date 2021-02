Apple Watch: Fitness-App verleiht Auszeichnung mal wieder zu früh

Eigentlich müssen Apple-Watch-Träger ihren Bewegungsring in diesem Monat sieben Tage in Folge schließen, um die aktuelle „Unity“-Auszeichnung zu erhalten. Doch Apples-Fitness-App zeigt bei vielen Nutzern einmal mehr ihre Schwächen, teils haben Besitzer der Uhr die virtuelle Medaille bereits am ersten Tag des Monats erhalten.

Danke Sascha

Bereits mehrere Leser haben uns in den ersten Februar-Tagen darauf hingewiesen, dass es die Fitness-App mit der Zeitrechnung mal wieder nicht so genau nimmt. Das Problem ist dabei keinesfalls neu, in den der Vergangenheit kam es immer wieder mal vor, dass die von Apple ausgegebenen Ziele der Anwendung zufolge früher erreicht wurden, als es „Apples Fitness-Wächter erlauben“.

Bei mir halten sich die gesammelten Apple-Medaillen ohnehin in Grenzen. Die Uhr stört mich bei der Arbeit am Computer, daher lege ich sie dazu ab und vergesse sie Regelmäßig auf dem Dock. Laut Schrittzähler auf dem iPhone habe ich mein Bewegungsziel zwar auch in diesem Monat schon mehrfach erreicht, zum Erhalten der Medaillen trägt dies allerdings nicht bei. Apple berücksichtigt hier weiterhin ausschließlich die von der Apple Watch erfassten Werte.

Die nächste Apple-Herausforderung steht übrigens zum Valentinstag ins Haus. Wie man aus den USA hört, gibt es eine besondere Auszeichnung, wenn man am 14. Februar 60 Minuten lang mit angelegter Uhr trainiert.