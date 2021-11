nextbike-Leihräder geschluckt: E-Roller-Anbieter TIER beißt zu

Mit nextbike hat die TIER Mobility AG nun auch einen Fuß in der Tür aus der öffentliche Aufträge herausgereicht werden. Erst im September hatte die Stadt Wien nextbike beauftragt 3.000 „WienMobil“-Räder in allen 23 Wiener Bezirken verfügbar zu machen.

Durch die Integration des Fahrrad-Verleihsystems von nextbike, das seit 2004 existiert und lukrative Exklusiv-Verträge mit mehreren Städten abschließen konnte, kommt die TIER Mobility AG jetzt auf eine Viertelmillion Fahrzeuge in über 400 Städten. Dabei ist TIER inzwischen in 16 Ländern in Europa und im Nahen Osten aktiv. Zuletzt wurde der von Tier angebotene Mix aus E-Rollern, Fahrrädern, Lastenrädern und E-Scootern in Bahrain, den Niederlanden und Ungarn zur Verfügung gestellt.

Erst im vergangenen Jahr hat die in Berlin ansässige TIER Mobility AG den E-Scooter-Anbieter COUP übernommen und bezeichnet sich seitdem als Europas führender Anbieter von Mikromobilität. Die TIER Mobility AG macht ihre Umsätze dabei nicht nur mit E-Scootern sondern auch mit dem Verleih von E-Tretrollern in Ballungsgebieten, die vor allem bei Touristen beliebt sind.

