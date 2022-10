iPhone 14 Plus: Produktionskürzung aufgrund von schleppenden Verkäufen

Bereits beim Verkaufsstart des iPhone 14 Plus vor zwei Wochen war abzusehen, dass sich die Nachfrage nach dem letzten der vier in diesem Herbst neu vorgestellten iPhone-Modelle eher in Grenzen hält. Apple scheint sich hier mehr erhofft zu haben und hat in der Folge nun wohl die Produktion des Geräts zurückgefahren.

Berichten von Apple-Zulieferern und deren Umfeld zufolge hat Apple die ursprünglich bei seinen Produktionspartnern bestellten Stückzahlen zum Teil deutlich reduziert, die Rede ist hier von bis zu 40 Prozent weniger. Stattdessen scheint Apple zumindest zu versuchen, die Fertigung des iPhone 14 Pro weiter anzukurbeln.

Ein Blick auf die Verfügbarkeit der verschiedenen iPhone-Modelle scheint diese Situation zu bestätigen. Das iPhone 14 Plus lässt sich weiterhin problemlos mit sofortiger Verfügbarkeit bei Apple bestellen oder auch direkt in einem Apple Store abholen. Beim iPhone 14 Pro haben sich die Lieferzeiten zwar generell etwas verbessert, man muss sich je nach der gewünschten Farbe und Version aber dennoch auf mehrere Wochen Wartezeit einstellen.

iPhone 14 Plus: Großer Akku aber zu teuer?

Apple hat mit dem iPhone 14 Plus in diesem Jahr erstmals wieder ein „einfaches“ iPhone mit größerem Bildschirm im Programm, nachdem hier über die letzten Jahre hinweg das iPhone mini als Ergänzung für das Standard-iPhone erhältlich war. Das neue Plus-Modell kann neben dem großem Bildschirm vor allem mit sehr guten Akku-Laufzeiten punkten und lässt mit bis zu 100 Stunden Audiowiedergabe sogar das im gleichen Format erhältliche iPhone 14 Pro Max hinter sich.

Negativen Einfluss auf die Verkaufszahlen des iPhone 14 Plus könnte in jedem Fall der Gerätepreis haben. Mit einem Startpreis von 1.149 Euro überschreitet das Gerät die 1000-Euro-Marke deutlich und liegt nur noch 150 Euro vom iPhone 14 Pro entfernt, das zwar einen kleineren Bildschirm aber dafür neben einem deutlichen Plus an Leistung auch mit einer deutlich besseren Kamera und Apples „Dynamic Island“ glänzen kann.