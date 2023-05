New York Times Audio: Neu App für Hörinhalte

Der von der New York Times produzierte Podcast The Daily gehört nicht nur zu den beliebtesten Podcast-Shows weltweit, das Format, das sich eine halbe Stunde lang intensiv mit einem tagesaktuellen Thema auseinandersetzt, hat auch zahlreiche Nachahmer gefunden. In Deutschland sei hier etwa auf die Deutschlandfunk-Produktion Der Tag verwiesen.

Seit einigen Tagen hat der Podcast nun ein neues Zuhause: Die neue New York Times-App NYT Audio. Der Download, der sich exklusiv an Digital-Abonnenten der New York Times richtet, versammelt nicht nur das gesamte Podcast-Angebot der Times in einer App, sondern ergänzt dieses um eine neue Show, die ausschließlich in der Audio-App abgerufen werden kann.

Neue Exklusiv-Show „The Headlines“

Diese trägt die Bezeichnung The Headlines und ist ein werktägliches 10-Minuten-Briefing der wichtigsten Nachrichten weltweit. Die gestrige Ausgabe widmet sich etwa dem Tod der US-Sängerin Tina Turner, dem Einstieg des Republikaners Ron DeSantis in den Wettkampf um die amerikanische Präsidentschaftskandidatur und die aktuellen Entwicklungen beim Krieg in der Ukraine.

Im so genannten „Magazine Stand“ innerhalb der NYT Audio App tauchen ausgewählte Inhalte aus anderen Publikationen wie dem Rolling Stone oder dem New York Magazine auf, die sich in der Audio-App kostenfrei hören lassen. Zudem sollen die unterschiedlichen Ressorts der New York Times die neue Audio-App zur Veröffentlichung eigener Audio-Inhalte nutzen können, bei denen es sich nicht zwangsläufig um regelmäßige Shows oder klare Formate handeln muss. Hier sind auch kleine Aufnahme außer der Reihe und Interviews zu wichtigen Anlässen geplant.

Vergleichbar: DIE ZEIT Audio

In Deutschland ist vor allem die Wochenzeitung DIE ZEIT sehr aktiv was das Angebot von Audio-Formaten angeht. Diese bietet ihren Abonnenten ebenfalls eine eigene Audio-App, über die Podcasts aber auch professionell eingelesene Artikel konsumiert werden können.