Neue Apple-Watch-Powerbank unterstützt Apples Schnellladefunktion

Zu teuer? Im Handel bieten sich zahlreiche No-Name-Geräte an, die ebenfalls einen Ladepuck für die Apple Watch integrieren. Diese sind in der Regel zu Preisen zwischen 40 und 50 Euro zu haben, verzichten jedoch auf die Zertifizierung durch Apple und können so nicht sicherstellen, auch mit zukünftigen Modellen der Apple Watch noch problemlos zusammenzuarbeiten.

Insert

You are going to send email to