Neues „Wo ist?“-Zubehör: Rugby-Ei statt langweiligem Chip

Der Produktname ist zwar gewöhnungsbedürftig, grundsätzlich sind die Shuliancable-Schlüsselfinder aber definitiv eine nette Abwechslung zu dem sonst angebotenen, mit Apples „Wo ist?“-Netzwerk kompatiblen Zubehör. Und dann kommt da noch der aktuell verfügbare Aktionspreis ins Spiel: Im Einzelkauf bezahlt man hier aktuell nur 10,80 Euro und das Dreierpack gibt es für 21,60 Euro, was den Einzelpreis auf 7,20 Euro senkt.

Bitte beachtet, dass die von uns genannten Sonderpreise auf dem aktuell auf der Produktseite zum Anklicken verfügbaren Rabattcoupon über 40 Prozent basieren. Wir gehen davon aus, dass diese Sonderaktion begrenzt ist und der Gutschein irgendwann verschwindet.

Optisch mal was Anderes

Optisch dürften die Schlüsselfinder von Shuliancable natürlich vor allem für die Fans von American Football oder Rugby interessant sein. Das Design der Schlüsselanhänger ist dem bei diesen Sportarten statt einem Ball verwendeten Ei nachempfunden. Beim Einzelkauf bekommt man die klassische Variante in Braun und im Dreierpack liegen zudem noch die Farben Schwarz und Grün bei.

Von der Funktion her unterscheidet sich das Zubehör nicht von anderen mit „Wo ist?“ kompatiblen und von Drittanbietern angebotenen Geräten. Die Anhänger werden als „Objekte“ in die „Wo ist?“-App eingebunden und übermitteln ihre Position mithilfe von Bluetooth an andere Geräte. Bei der Suche danach kann man zudem einen über den integrierten Lautsprecher abgegebenen Signalton aktivieren.

Auswechselbare CR2032-Batterie

Die Shuliancable-Schlüsselfinder sind nach IP67 gegen Staub und Wasser geschützt. Eine integrierte Batterie vom Typ CR2032 sorgt je nach Nutzung über sechs bis zwölf Monate hinweg für die nötige Stromversorgung und kann bei Bedarf gewechselt werden.

Im Lieferumfang sind sowohl ein kleiner Schlüsselring als Schlaufe für die Befestigung am Schlüsselbund, Gepäckstücken oder dergleichen enthalten.