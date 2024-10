WhatsApp bringt Effekte und Hintergründe für Videochats

WhatsApp erweitert die Möglichkeiten im Bereich der Videochats. Nutzer können hier künftig auf Filter und Hintergrundbilder zugreifen, um – so die Entwickler – den Anrufen eine persönlichere Note zu verleihen.

Die wichtigste Information in diesem Zusammenhang gibt es gleich vorne weg: Die neu angekündigten Effekte werden WhatsApp zufolge im Laufe der kommenden Wochen für alle Benutzer freigeschaltet. Stellt euch also darauf ein, dass es noch ein wenig dauert, bis diese Optionen auch euch zur Verfügung stehen. Wenn es so weit ist, erscheint während eines Einzel- oder Gruppen-Videoanrufs ein neues Effekt-Symbol oben rechts auf dem Bildschirm.

WhatsApp unterscheidet bei seinen neuen Videofunktionen zwischen Filtern und Hintergründen. Zum Start stehen hier jeweils zehn verschiedene Optionen zur Verfügung.

Jeweils 10 Hintergrund und Effekte

Die Filter sind den Entwicklern zufolge dazu gedacht, eine spielerische Atmosphäre zu schaffen, sei es durch das Hinzufügen eines Farbakzents oder um einem Video eine künstlerische Note zu verleihen. In der Kategorie Filter bietet WhatsApp die folgenden Optionen an: Warm, Kühl, Schwarzweiß, Lichtleck, Verträumt, Prismenlicht, Fischauge, Klassisches TV, Milchglas und Zweifarbig.

Hintergründe sollen wie bei anderen Videochat-Anwendungen dafür sorgen, dass man die persönliche Umgebung privat halten kann und vielleicht auch die Unordnung im Hintergrund nicht unbedingt sieht. Hier können Nutzer zwischen den folgenden Varianten wählen: Weichzeichnen, Wohnzimmer, Büro, Café, Kieselsteine, Feinschmecker, Smoosh, Strand, Sonnenuntergang, Feier und Wald. Das Erscheinungsbild und die Helligkeit der Umgebung lässt sich darüber hinaus mithilfe der Optionen „Verfeinern“ und „Low Light“ verbessern.

Wenn die Effekt-Taste während eurer Videochats erscheint, könnt ihr diese auch während eines laufenden Videochats dafür verwenden, den Hintergrund auszuwechseln oder einen anderen Filter hinzuzufügen.