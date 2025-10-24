EcoFlow RAPID Pro angeschaut: Powerbank mit Tischladestation und App

Mit der bereits im Sommer vorgestellten RAPID Pro-Serie richtet sich EcoFlow an Nutzerinnen und Nutzer, die im Alltag auf leistungsfähige und zugleich vielseitig einsetzbare Ladegeräte angewiesen sind. Wir haben uns die Kombination aus der RAPID Pro Powerbank mit 27.650 mAh Kapazität und der passenden Tischladestation angeschaut.

Ein Ladepaket, das sich sowohl für stationäre Nutzung im Haushalt als auch für den mobilen Einsatz eignet. Die modulare Lösung fällt vor allem durch die hohe Ladeleistung, das integrierte Kabel und die App-Anbindung auf.

EcoFlow bietet das RAPID-System modular an. Powerbank und Tischladestation sind einzeln oder im Set erhältlich. Im Set liegt der Preis bei rund 279 Euro. Einzeln kosten die RAPID Pro Powerbank und die RAPID Pro Tischladestation jeweils etwa 140 Euro.

Stationärer Ladehub mit Zusatzfunktion

Die RAPID Pro Desktop-Ladestation ist kompakt gebaut und misst 121 × 111,8 × 50 Millimeter bei einem Gewicht von 885 Gramm. Ihr Gehäuse ist feuerfest und verfügt über ein integriertes Display mit zwei unterschiedlichen Darstellungsstilen (blau oder orange-rot).

Die Helligkeit kann eingestellt werden. Die Anzeige schaltet sich, je nach Konfiguration, nach maximal einer Stunde automatisch ab, sofern nicht erneut interagiert wird. Neben der Uhrzeit lassen sich Ladeleistungen, Temperatur und Port-Status anzeigen. Die Steuerung erfolgt über ein Drehrad mit Druckfunktion.

Die Powerbank hält magnetisch auf der Tischladestation

Die Ladestation bietet vier USB-C-Ausgänge und einen USB-A-Port mit einer Gesamtleistung von bis zu 320 Watt. Die Verteilung ist wie folgt: zwei Anschlüsse liefern jeweils bis zu 140 Watt, einer bis zu 65 Watt und einer bis zu 30 Watt. Alle Ausgänge lassen sich getrennt überwachen und individuell deaktivieren.

Die Tischladestation dient nicht nur zum gleichzeitigen Aufladen von bis zu fünf Endgeräten, sondern auch als Ladebasis für die RAPID Pro Powerbank. Der Anschluss erfolgt dabei magnetisch über einen achtpoligen Pogo-Pin-Kontakt. Die Ladeleistung der Basisstation liegt bei 300 Watt, womit sich die Powerbank innerhalb von rund 20 Minuten auf 80 Prozent (!) aufladen lässt.

5 USB-Ports an der Tischladestation, 4 Ports und ein USB-C-Stecker mit Kabel an der Powerbank

Mobile Stromversorgung mit App-Anbindung

Die RAPID Pro Powerbank bringt bei einer Kapazität von 27.650 mAh (99,54 Wh) ein Gewicht von 699,4 Gramm auf die Waage. Sie misst 166 × 55 × 58 Millimeter, ist silberfarben gehalten und besitzt ein integriertes, ausziehbares USB-C-Kabel mit 140 Watt Ladeleistung. Dieses ist sauber ins Gehäuse eingelassen, allerdings relativ dünn ausgeführt und wirkt weniger robust als bei vergleichbaren Konkurrenzmodellen. Die Kabellänge beträgt rund 60 Zentimeter.

Die App zeigt die aktuelle Ladeleistung pro Port und bietet Ausschalter an

Die Powerbank verfügt über insgesamt drei USB-C-Ausgänge: einer liefert bis zu 140 Watt, zwei weitere bieten je nach Anschluss 65 Watt. Die maximale Ausgangsleistung beträgt insgesamt 300 Watt. Geladen wird entweder über einen USB-C-Port oder über die magnetische Kontaktfläche zur Tischladestation. Die Ladezeit hängt von der gewählten Methode ab. Per Tischstation kann das Gerät rasch aufgeladen werden, per USB-C dauert es entsprechend länger.

Über ein integriertes Display können Nutzer auch auf der Powerbank die aktuelle Leistung, den Ladezustand, Temperatur, Zykluszahl und angeschlossene Geräte kontrollieren. Die Steuerung erfolgt über drei physische Tasten (oben, unten, Bestätigung). Über ein Menü lassen sich Optionen wie WLAN- oder Bluetooth-Verbindung, Display-Helligkeit, automatische Abschaltung sowie ein Akku-schonender Ladebetrieb konfigurieren.

Mit Galaxy und Passion stehen zwei Anzeigemodi zur Verfügung

EcoFlow-App konfiguriert

Zusätzlich kann die Powerbank über die EcoFlow-App verbunden und gesteuert werden. Die App bietet Zugriff auf Einstellungen wie Displayverhalten, Anschlussmanagement, Firmware-Updates sowie Sicherheitsfunktionen. Die Integration ist stabil und funktional. Auch „Smart Battery Care“ lässt sich über die Anwendung aktivieren. Dieses Feature soll die Lebensdauer der Batterie und der angeschlossenen Endgeräte erhöhen, indem es das Ladeverhalten automatisch reguliert.

In der Ecoflow-App lassen sich Designs auswählen und das Display konfigurieren

Die Zellen der Powerbank sollen laut Spezifikation bis zu 300 Ladezyklen durchlaufen, bevor die Kapazität unter 80 Prozent sinkt. Der Sicherheitsmechanismus X-Guard führt laut EcoFlow bis zu zehn Millionen Temperaturmessungen pro Tag durch und soll so vor Überhitzung schützen.

Alltagseinsatz mit modularer Erweiterbarkeit

Im Alltag zeigte sich die Kombination aus Powerbank und Tischladestation als zuverlässig und praktikabel. Die Ladeleistung war konstant hoch, das Handling vor allem an der Station unkompliziert. Dank der magnetischen Arretierung entfällt das Einstecken von Kabeln, was sich besonders bei häufiger Nutzung als komfortabel erweist. Die Station kann dabei auch unabhängig vom Arbeitsplatz sinnvoll eingesetzt werden, etwa im Eingangsbereich oder Schlafzimmer, wo mehrere Geräte zentral geladen werden sollen.

Die Tischladestation zeigt auf dem Schreibtisch auch die Uhrzeit an

Die Powerbank selbst ist trotz ihrer Leistung vergleichsweise kompakt und lässt sich gut transportieren. Auffällig war jedoch, dass das integrierte Kabel filigraner ausfällt als bei anderen Anbietern. Die Steuerung über die Tasten ist intuitiv, das Display gut ablesbar. Die Anzeige von Temperatur, Ladezyklen und Portstatus ermöglicht einen transparenten Überblick über die Nutzung.

Gedacht ist das System auch für Mehrpersonenhaushalte, bei denen mehrere Powerbanks im Wechsel genutzt werden. Hier lassen sich dann alle aktiven Powerbanks zentral auf einer Basisstation laden.

Die EcoFlow RAPID Pro ist ein Rundum-sorglos-Angebot für alle, die schon vieles besitzen, Wert auf zuverlässige Ladeperformance legen und sich darüber freuen, Leistungswerte direkt ablesen zu können. Ein technisches Spielzeug, aber eines mit echtem Nutzwert und hochwertiger Verarbeitung, so wie man es von EcoFlow nicht anders erwarten würde.