In Echtzeit: Bahn-App wird vor vollen Zügen warnen

Die Deutsche Bahn wird ihre offizielle iPhone-App, den DB Navigator, zukünftig um eine neue Auslastungsanzeige erweitern, die Fahrgäste vor vollen Zügen warnen soll.

Neue Auslastungsanzeige: Fortan mit Echtzeit-Informationen

Dargestellt wird die Auslastung durch entsprechende Icons, die je nach Intensität der Auslastung in verschiedenen Farben dargestellt werden. Laut Bahn sollen diese bei einer „sehr hohen“ oder „außergewöhnlich hohen“ Auslastung bereits in der Verbindungsübersicht angezeigt werden. Der Hinweis auf eine geringe Auslastung erscheint hingegen nur in den Verbindungsdetails.

„Mit der neuen Auslastungsanzeige sehen Sie künftig vor Ihrer Reise, wie ausgelastet der ICE, IC- oder EC-Zug ist. So haben Sie die Möglichkeit rechtzeitig eine Sitzplatzreservierung hinzuzubuchen. Flexpreis-Ticket könnten Sie außerdem auf eine andere Verbindung ausweichen.“

Die Auslastung wird in vier verschiedene Stufen eingeteilt, die die Bahn folgendermaßen definiert:

Stufe 1: Geringe bis mittlere Auslastung erwartet

In diesem Zug sollten ausreichend freie Sitzplätze zur Verfügung stehen.

Der Zug wird voraussichtlich auf einigen Streckenabschnitten voll sein, es gibt aber noch freie Sitzplätze. Wir empfehlen eine Sitzplatzreservierung.

Der Zug wird voraussichtlich auf einigen Streckenabschnitten sehr voll sein, mehr als die Hälfte der Sitzplätze werden besetzt sein.

Es droht eine Überfüllung des Zuges auf einigen Streckenabschnitten, viele Fahrgäste müssen stehen. Eine Ticketbuchung und eine Sitzplatzreservierung sind deshalb nicht mehr möglich. Wir empfehlen Ihnen, falls Sie noch kein Ticket für diese Zugverbindung gekauft haben und es Ihnen möglich ist, eine andere Verbindung zu nutzen.

Die erweiterte Auslastungsanzeige soll nach Angaben einer Bahn-Sprecherin noch in dieser Woche kommen und wird die bereits integrierte Anzeige aufwerten.

Neu ist vor allem, dass die Anzeige und die Texte nun an die aktuelle Situation angepasst werden. Zudem sind die orangenen Figuren bereits ab einer Auslastung von 50% zu sehen. Ist ein Zug sehr stark ausgelastet, erscheinen die Figuren in Rot und der Ticketverkauf kann ausgesetzt werden.