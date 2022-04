Neues iPhone einrichten und kostenlosen iCloud-Speicher nutzen

Wenn man nämlich ein neues iPhone auf Basis eines vorhandenen Geräts einrichten will, muss man sich um ausreichenden iCloud-Speicherplatz für eine hierfür benötigte Datensicherung keine Sorgen machen. Apple spendiert den Käufern neuer Geräte über 21 Tage hinweg den benötigten Speicherplatz in iCloud. Dieser temporäre Speicher ist in der Größe nicht begrenzt, sodass ihr eure Backups ungeachtet der vorhandenen Datenmenge auf jeden Fall erstellen könnt. Im Zusammenhang mit dieser Option bietet Apple sogar noch den zusätzlichen Puffer, diese Frist über die Einstellungen des Geräts um weitere 21 Tage zu verlängern.

In der neu veröffentlichten Video-Anleitung „So überträgst du Daten auf ein neues iPhone“ fasst Apple nochmal die im Zusammenhang mit dem Wechsel auf dein neues Apple-Telefon verbundenen Möglichkeiten zur Sicherung von persönlichen Daten und deren Übernahme zusammen. Von besonderem Interesse ist in diesem Zusammenhang wohl auch die Erinnerung daran, dass Apple für diesen Zweck das Angebot bereithält, den iCloud-Speicherplatz vorübergehend ohne Gebühren zu erweitern.

