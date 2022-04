Beoplay EX: Neue Premium-In-Ears von Bang & Olufsen

Mit dem Beoplay EX kündigt Bang & Olufsen einen neuen und hochwertigen In-Ear-Ohrhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung an, der sich nicht zuletzt durch sein kantiges Design von der Masse der in diesem Segment erhältlichen Produkte abhebt. Die Markteinführung des Beoplay EX will der Hersteller in drei Stufen vornehmen.

Den Beginn macht die in Schwarz mit blauen Elementen gehaltene Version „Anthracite Oxygen“ am 23. April, gefolgt von der Kombination aus Weiß und Gold mit dem Namen „Gold Tone“ am 19. Mai und dem komplett schwarzen „Black Anthracite“ am 6. Juni. Der empfohlene Verkaufspreis liegt jeweils bei 399 Euro.

In Sachen Klang verspricht Bang & Olufsen, den mit dem hohen Anspruch an die hauseigenen Produkte verbundenen Erwartungen gerecht zu werden. Der Beoplay EX sei so konzipiert, dass er in jeder Umgebung den besten Klang liefere, ganz egal ob er im Büro, unterwegs oder im Fitnessstudio zum Einsatz komme. Die Audioeigenschaften seien von den mit jahrzehntelanger Erfahrung ausgestatteten Akustikingenieuren des Herstellers abgestimmt und die integrierte adaptive aktive Geräuschunterdürckung ermögliche es dem Träger, die vom Künstler beabsichtigte Tiefe, Detailgenauigkeit und Klarheit des Klangs in vollem Umfang zu genießen.

Im Inneren der In-Ear-Hörer findet jeweils ein 9,2-mm-Lautsprechertreiber Platz. Bang & Olufsen zufolge handelt es sich hierbei um den größten Treiber, den die Marke jemals in einem True-Wireless-Hörer verbaut hat. Die Bauform des Beoplay EX ermögliche es, mit diesem Format verbunden deutliche Leistungsverbesserungen einzuführen, ohne dabei den Tragekomfort zu beeinflussen.

Die Akku-Laufzeit beträgt maximal 20 Stunden mit aktivierter Geräuschunterdrückung und bis zu 28 Stunden ohne ANC. Die Hörer selbst halten dabei maximal sechs beziehungsweise acht Stunden, die Ladeverlängerung wird mithilfe der mitgelieferten Transport- und Akku-Schatulle erreicht.

Für die Verbindung zum Abspielgerät unterstützt der Beoplay EX die Bluetooth-Version 5.2. Über Multipoint sind gleichzeitige Verbindungen zu zwei Geräten möglich, sodass man beispielsweise über das eine Gerät Musik hören und über das andere telefonieren kann. Mit Blick auf die Trageeigenschaften ist zu erwähnen dass die Hörer nach IP57 staub- und wasserfest sind.

Bang & Olufsen EX im ersten Hands-on