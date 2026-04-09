Škoda DuoBell: Fahrradklingel soll Geräuschunterdrückung durchbrechen

Eine interessante Alternative zur AirBell: Der Autobauer Škoda arbeitet gemeinsam mit Forschern an einer speziellen Fahrradklingel, die auf veränderte Hörgewohnheiten im Stadtverkehr reagiert. Der Anlass: Immer mehr Menschen nutzen Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) und nehmen akustische Signale aus ihrer Umgebung schlechter wahr. Klassische Klingeln erreichen diese Nutzer häufig nicht mehr zuverlässig.

Die jetzt vorgestellte DuoBell soll die Wahrnehmbarkeit erhöhen und damit helfen, Konflikte zwischen Radfahrern und Fußgängern zu vermeiden.

Forschung zeigt Grenzen klassischer Klingeln

Im Zentrum der Entwicklung stand eine Untersuchung der University of Salford. Dort wurde analysiert, wie stark aktive Geräuschunterdrückung die Wahrnehmung typischer Klingeltöne beeinflusst. Systeme mit ANC arbeiten mit Gegenschall und können gleichmäßige Geräusche besonders effektiv herausfiltern. Dadurch werden auch Warnsignale abgeschwächt oder vollständig unterdrückt.

Parallel dazu verändert sich der Verkehr in vielen Städten. Der Radverkehr nimmt zu, während gleichzeitig mehr Fußgänger mit Kopfhörern unterwegs sind. Diese Kombination erhöht das Risiko von gefährlichen Situationen, weil akustische Hinweise später oder gar nicht wahrgenommen werden.

Analoge Lösung nutzt akustische Lücke

Die neue Klingel basiert auf einer gezielten Anpassung der Toncharakteristik. Die Entwickler identifizierten einen Frequenzbereich, der von vielen Geräuschunterdrückungssystemen weniger stark gefiltert wird. In diesem Bereich erzeugt die DuoBell ihr Hauptsignal. Zusätzlich sorgt eine zweite Klangquelle für überlagerte Frequenzen. Eine speziell abgestimmte Mechanik erzeugt zudem unregelmäßige Impulse, die für die Algorithmen schwerer zu verarbeiten sind.

In Tests wurde festgestellt, dass Personen mit aktivierter Geräuschunterdrückung schneller auf das Signal reagieren konnten. Der gewonnene Abstand verschafft Radfahrern mehr Zeit, um auf die Situation zu reagieren.

Škoda plant, die Ergebnisse der Untersuchungen öffentlich zugänglich zu machen. Die Klingel selbst bleibt bewusst mechanisch aufgebaut und verzichtet auf elektronische Komponenten. Wann und ob die DuoBell perspektivisch auch im Handel verfügbar sein wird, ist aktuell noch unklar.