Volle Aufmerksamkeit trotz AirPods
Škoda DuoBell: Fahrradklingel soll Geräuschunterdrückung durchbrechen
Eine interessante Alternative zur AirBell: Der Autobauer Škoda arbeitet gemeinsam mit Forschern an einer speziellen Fahrradklingel, die auf veränderte Hörgewohnheiten im Stadtverkehr reagiert. Der Anlass: Immer mehr Menschen nutzen Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) und nehmen akustische Signale aus ihrer Umgebung schlechter wahr. Klassische Klingeln erreichen diese Nutzer häufig nicht mehr zuverlässig.
Die jetzt vorgestellte DuoBell soll die Wahrnehmbarkeit erhöhen und damit helfen, Konflikte zwischen Radfahrern und Fußgängern zu vermeiden.
Forschung zeigt Grenzen klassischer Klingeln
Im Zentrum der Entwicklung stand eine Untersuchung der University of Salford. Dort wurde analysiert, wie stark aktive Geräuschunterdrückung die Wahrnehmung typischer Klingeltöne beeinflusst. Systeme mit ANC arbeiten mit Gegenschall und können gleichmäßige Geräusche besonders effektiv herausfiltern. Dadurch werden auch Warnsignale abgeschwächt oder vollständig unterdrückt.
Parallel dazu verändert sich der Verkehr in vielen Städten. Der Radverkehr nimmt zu, während gleichzeitig mehr Fußgänger mit Kopfhörern unterwegs sind. Diese Kombination erhöht das Risiko von gefährlichen Situationen, weil akustische Hinweise später oder gar nicht wahrgenommen werden.
Analoge Lösung nutzt akustische Lücke
Die neue Klingel basiert auf einer gezielten Anpassung der Toncharakteristik. Die Entwickler identifizierten einen Frequenzbereich, der von vielen Geräuschunterdrückungssystemen weniger stark gefiltert wird. In diesem Bereich erzeugt die DuoBell ihr Hauptsignal. Zusätzlich sorgt eine zweite Klangquelle für überlagerte Frequenzen. Eine speziell abgestimmte Mechanik erzeugt zudem unregelmäßige Impulse, die für die Algorithmen schwerer zu verarbeiten sind.
In Tests wurde festgestellt, dass Personen mit aktivierter Geräuschunterdrückung schneller auf das Signal reagieren konnten. Der gewonnene Abstand verschafft Radfahrern mehr Zeit, um auf die Situation zu reagieren.
Škoda plant, die Ergebnisse der Untersuchungen öffentlich zugänglich zu machen. Die Klingel selbst bleibt bewusst mechanisch aufgebaut und verzichtet auf elektronische Komponenten. Wann und ob die DuoBell perspektivisch auch im Handel verfügbar sein wird, ist aktuell noch unklar.
Sehr interessant. Das ist eine wirklich nützliche Erfindung!!
Und wo ist jetzt die Alternative zur AriBell? Hat diese Klingel auch eine „Wo ist“- Funktion?
Wenn nein ist das keine Alternative sondern einfach nur eine völlig andere Fahrradklingel die einen völlig anderen Leistungsumfang hat
Ja diese kann noch kochen…
Das sagt das Gesetz
In § 23 Abs. 1 StVO heißt es dazu nur: „Wer ein Fahrzeug führt, hat dafür zu sorgen, dass seine Sicht und sein Gehör nicht […] beeinträchtigt werden“.
Führen Fussgänger Fahrzeuge?
Zitat: ‚Konflikte zwischen Radfahrern und _Fußgängern_‘ – wenn der Radfahrer selbst Kopfhörer trägt hat er im Straßenverkehr nichts verloren. Aber darum geht es bei diesem Produkt nicht.
Sehr cool.
Jetzt möchte ich das aber auch kaufen.
Wer aktiv am Straßenleben teilnimmt, sollte auf ANC verzichten. Das gilt auch für Fußgänger
Leider zu spät, wird sich kaum einer dran halten wollen
Warum? Ich habe auch nur ANC Kopfhörer. Wenn ich die beim Fahrrad fahren oder zu Fuß nutze, stelle ich den Transparenz Modus ein und stelle die Lautstärke so niedrig ein, dass es ungefähr so ist als würde ich im Auto Radio/Musik auf einer normalen Stufe hören.
Ist ja auch eigentlich verboten und wird mit Bußgeld bestraft.
Sicherlich als Radfahrer oder jemand der ein Kraftfahrzeug bewegt.
Als Fußgänger ist das nicht verboten.
Es empfiehlt sich aber darauf zu verzichten um andere Verkehrsteilnehmer wahrzunehmen (Martinshorn, Straßenbahn etc. )
Aber wer macht das schon.
Es ist lt. der StVO grundsätzlich nicht verboten, und auch nicht mit einem Bußgeld bewährt.
Ist es wirklich entscheidend, ob das Tragen von Kopfhörern mit aktivierter Geräuschunterdrückung durch irgendwelche Gesetze untersagt ist?
Wie wäre es mit ‚gesunder Menschenverstand‘?
Diese Klingel mag ja funktionieren, aber ich wehre mich dagegen, dass andere Verkehrsteilnehmer hier für Menschen die Verantwortung übernehmen sollen, die ihren Verstand ausgeschaltet haben.
Meine hupe durchbricht jedes ANC. So einen Schrott brauche ich nicht.
Christian, bist Du’s? *scnr* :-D
Witzig. Man entwickelt Technology um Geräusche zu unterdrücken. Dann entwickelt man ein System um es zu umgehen. ;-)
Tja,…. weil es (ANC) leider nicht richtig bzw. verbotenerweise im Straßenverkehr angewendet wird.
Schon einige heftige Situationen mit ANC-Anwendern gehabt. Einige sind dadurch so in ihrer eigenen Welt, dass die einfach ihre Umwelt gar nicht mehr wahrnehmen und vergessen, dass andere Verkehrsteilnehmer existieren.
Das andere Problem:
Ich als Radfahrer und/oder Fußgänger mit/ohne Hund unterwegs, und so oft sind die Radfahrer irgendwie nicht fähig ÜBERHAUPT mal eine Klingel zu benutzen.
Und WENN: dann gefühlt eine Sekunde vor Aufschlag… als ob man hochspringen soll.
Die eBiker haben echte Probleme ihre Geschwindigkeit in Relation zum Vorlauf und Reaktionszeiten zu setzen.
Eine Vermutung.
Zur Klingel selbst: Top Idee.
Und ich als Radfahrer wurde schon angepöbelt wenn ich klingle weil sich Fußgänger dadurch belästigt fühlen. Klingelt man ist es falsch, klingelt man nicht ist es auch falsch. Hinzu kommt noch, dass so mancher ältere Menschen schlecht hört und natürlich die ANC Fraktion, die ohnehin nichts hört. Da kann man sich echt einen Wolf klingeln.
Plus eins
Meine Erfahrung ist auch, dass sich die meisten Fußgänger durch klingeln getrieben fühlen. Das führt bei mir dazu, dass ich immer weit weit im
Voraus das erste Mal Klingel. Da wird es nur oft noch gar nicht wahrgenommen, zumindest nicht als relevant für diejenigen. Das klingeln wird wiederholt, wenn man näher kommt, aber da fühlen sich halt viele wieder gehetzt – das will ich ja auch nicht.
Ich will mit dem Klingeln nur sagen „hier komme ich mit dem
Fahrrad, wir sollten uns alle darauf einstellen, dass es für alle die möglichst angenehme Begegnung wird“.
+ 1
Fahrradfahrer sind manchmal echt nervig und meinen sie haben immer Vorrang im Straßenverkehr. Dabei übersehen diese Raser, dass sie im Zweifel den kürzeren ziehen!
Radfahrer sind die neuen BMW-Autofahrer – überall pocht man auf hindernisfreie Fahrt und beiseite springende Fußgänger. Insofern passt die Klingel da voll zum Trend.
Man sollte eher die ANC-Entwickler in die Pflicht nehmen.
Wenn ich das System ansehe, sieht das nach einem alten System aus. Der Unterschied wird wohl der abgegebene Ton sein, der verändert wurde (andere Frequenz oä.)