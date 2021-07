Neuer Tiefstpreis: USB-C auf Lightning für 4 Euro

USB C auf Lightning Kabel 1.2M,Oldboytech MFi Zertifiziert Typ C Lightning Ladekabel Power Delivery Nylon Kabel für...

USB C auf Lightning Kabel 1.2M,Oldboytech MFi Zertifiziert Typ C Lightning Ladekabel Power Delivery Nylon Kabel für... 3,99 EUR

Generell können wir solche Empfehlungen natürlich nur unter Vorbehalt weitergeben. Natürlich muss ein Lightning-Kabel nicht so teuer sein, wie dies direkt bei Apple der Fall ist. Doch muss man sich im Klaren darüber sein, dass bei Preisen wie hier sicher nicht nur die Gewinne geschmälert werden, sondern auch hier und da an den Komponenten gespart werden muss. Um einen eigenen Eindruck zu erhalten, haben wir uns selbst eines der Kabel bestellt. Dennoch Dankeschön an Timo für diesen Tipp.

Insert

You are going to send email to