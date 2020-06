Neuer Tiefstpreis: Lizenzierte Schnellladekabel für 6 Euro

Als Apple mit der iPhone-Generation 2017, bestehend aus iPhone X, iPhone 8 und iPhone 8 Plus, erstmals die Schnelllademöglichkeit über USB-C-Netzteile einführte, gab es nur ein Kabel, das den neuen Standard auch unterstützte: das 1 Meter lange Lightning-auf-USB-C-Kabel von Apple selbst.

Dieses war als optionales Zubehör zum stolzen Preis von 29 Euro (1 Meter) bzw. 39 Euro (2 Meter) nur über Apple erhältlich. Ein Dreivierteljahr später fing Apple dann damit an erste Drittanbieter-Kabel mit der MFi-Zertifizierung auszustatten, die den zuverlässigen Betrieb auch nach zukünftigen iOS-Updates versicherten. Teuer waren die Kabel der Drittanbieter allerdings noch immer.

Im Laufe der Jahre drückte der Markt die Preise dann auf die 10 Euro-Marke. Regelmäßige Sonderaktionen sorgen seit Sommer 2019 zudem dafür, dass die Kabel hin und wieder zu Preisen im einstelligen Euro-Bereich angeboten werden.

Drei Kabel für 6 und 7 Euro

Heute nehmen wir einen weitere Meilenstein. Erstmals seit Apples Einführung der Schnellladeoption lassen sich die benötigten Strippen für (unter) 6 Euro mitnehmen.

Zum Aktivieren des neuen Tiefstpreis wird der Gutscheincode 2VUZ7ZY5 vorausgesetzt. Wenn ihr diesen an der Kasse eingebt, reduzieren sich die Preise für das 1 Meter lange Veelink-Kabel in Rot-Schwarz und das 1 Meter Lange Veelink-Kabel in Silber um 50 Prozent auf 5,99 Euro. Die Variante mit 2 Metern Länge kostet dann nur noch 6,99 Euro.

Produkthinweis Veelink USB C auf Lightning Kabel, 100cm lang, MFi-Zertifiziert, Unterstützt Schnellladen mit Typ-C PD Ladegeräte,... Aktionspreis

Netzteile benötigen PD und 18W

Nicht Vergessen: Apples Schnellladeoption setzt eine USB-C-Netzteil mit Power Delivery und mindestens 18W Leistung voraus. Hier empfehlen wir die Mini-Netzteile Anker und Aukey:

Produkthinweis AUKEY USB C Ladegerät mit 18W Power Delivery 3.0, Ultra Kompakt USB Netzteil für iPhone XS/XS Max/XR, Google Pixel 2/2... 12,99 EUR