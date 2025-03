Neuer Tiefstpreis: iPhone-Etikettendrucker für weniger als 12 Euro

Der Etikettendrucker Nelko P21, den einige von euch vielleicht schon selbst im Einsatz haben, ist aktuell so günstig wie nie zuvor erhältlich: Statt für 23,29 Euro, gibt es den akkubetriebenen Drucker gerade für nur noch 11,64 Euro.

Das Angebot gilt ausschließlich für Prime-Mitglieder, die sowohl den 20-Prozent-Coupon auf der Produktseite aktivieren als auch den Rabattcode „ZIMXKO9T“ an der Kasse eingeben.

Bis zum 31. März soll das Angebot laufen – anders als bei früheren Aktionen ist dieses Mal also ein Ablaufdatum bekannt, unklar bleibt jedoch wie viele Modelle zum aktuellen Aktionspreis angeboten werden.

Nelko war Vorreiter, App überzeugt

Nelko war mit dem P21 einer der ersten Anbieter von kompakten Etikettendruckern für das iPhone – andere Modelle wie der Niimbot D110, der kürzlich ebenfalls für rund 12 Euro erhältlich war, kamen später auf den Markt. Die zugehörige Nelko-App wird regelmäßig aktualisiert und konnte uns im Alltagseinsatz durch einfache Bedienung und viele Gestaltungsmöglichkeiten überzeugen.

Etiketten lassen sich ohne Registrierung gestalten: Ob reine Textaufkleber, QR-Codes oder Barcodes – Schriftart, Ausrichtung und Größe sind frei wählbar, Vorlagen stehen ebenfalls zur Auswahl. Besonders praktisch: Das Gerät verbindet sich via Bluetooth, ist sofort einsatzbereit und ersetzt bei uns mittlerweile klassische Adresskleber und Klebefähnchen.

Ideal für Zuhause – mit kleinen Einschränkungen

Gedacht ist der Nelko P21 für den Einsatz im Innenbereich. Die Etiketten basieren auf Thermopapier, sind also nicht wasser- oder wetterfest. Für Vorratsdosen, Kabel, Ladegeräte oder Umzugskisten aber ideal.

Im Lieferumfang ist eine Rolle mit 180 Etiketten (14 × 40 mm) enthalten. Wer häufiger druckt, greift am besten zu einem Dreierpack – entweder vom Hersteller selbst oder von günstigeren Drittanbietern. Diese bei Bedarf übrigens nicht nur in weiß sondern oft auch in Farbe erhältlich.