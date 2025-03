AirPods Max: Firmware-Update ergänzt Unterstützung für „Lossless Audio“

Die AirPods Max mit USB-C sollen künftig die Wiedergabe von verlustfreiem Audio ermöglichen. Zudem ist es fortan auch mit der aktuellen Generation der AirPods Max möglich, Audio per Kabel zu übertragen. Apple bietet nun speziell für diesen Zweck ein USB-C auf 3,5 mm Audiokabel mit anderthalb Metern Länge an.

Die Option zur verlustfreien Audioübertragung steht allerdings nicht direkt zur Verfügung. Apple wird das hierfür nötige Firmware-Update für die Kopfhörer erst im April im Zusammenhang mit der Freigabe von iOS 18.4, iPadOS 18.4 und macOS 15.4 freigeben.

Laut Apple wird im Anschluss an das Update die Wiedergabe von verlustfreiem Audio mit 24 Bit bei 48 Kilohertz unterstützt. In der Folge sollen Besitzer der Kopfhörer in der Lage sein, Originalaufnahmen so zu erleben, wie sie im Studio geschaffen wurden.

Zusätzlich wird der Leistungsumfang der AirPods Max im Zusammenhang mit dem Update um die Unterstützung von personalisiertem 3D Audio erweitert. Apple bewirbt diese Option mit der Möglichkeit, räumliche Klangeindrücke individuell auf den Nutzer abzustimmen, um so ein studioähnliches Musikerlebnis zu erhalten. Über Apple Music stehen derzeit mehr als 100 Millionen Titel in verlustfreier Qualität zur Verfügung.

Besonderer Fokus auf die Musikproduktion

Neben dem Einsatz für das reine Musikhören hebt Apple besonders auch die Anwendungsmöglichkeiten im Bereich der Musikproduktion sowie im Zusammenhang mit Videospielen und Livestreaming hervor.

In Verbindung mit Programmen wie Logic Pro sollen Musikschaffende künftig in der Lage sein, mit den AirPods Max besonders hochwertig aufzunehmen und zu mischen. In Verbindung mit dem neuen USB-C-Kabel werden die AirPods Max zu den einzigen Kopfhörern, mit denen man auch in personalisiertem 3D Audio mit Head-Tracking arbeiten kann. Die geringe Latenz sorgt dabei für eine bestmögliche Reduzierung von Tonverzögerungen.

Die AirPods Max kosten bei Apple 579 Euro. Das neue Audiokabel wird zum Preis von 45 Euro angeboten.