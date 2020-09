Neuer Smartphone-Radiowecker: Zur Einführung 29 statt 60 Euro

Der Zubehör-Anbieter Lecone ist bislang nur mit seinen (durchaus empfehlenswerten) USB-C-zu-Lightning-Kabeln aufgefallen. Zuletzt bot der Hersteller die von Apple zertifizierten Schnellladekabel für nur 6 Euro an – das nach wie vor günstigste Angebot am Markt (Gutschein: E5J2TIIA) um Apples Schnelllademodus auf aktuellen iPhone-Modellen freizuschalten. Ansonsten ist Lecone hierzulande jedoch noch weitgehend unbekannt.

Dabei helfen, dass sich dies langfristig ändert, soll der neue, digitale Radiowecker des Anbieters, der sich speziell an Smartphone-Nutzer richtet und nicht nur einen QI-Ladeplatz mitbringt, sondern auch über einen zweiten USB-Port verfügt, der sich um das Laden von Apple Watch oder AirPods kümmern kann.

Radio, QI, USB, SD, AUX und Bluetooth

Neben konventionellem FM-Radio kann der Radiowecker auch als Bluetooth-Lautsprecher genutzt werden und bietet sowohl einen Speicherkarten-Steckplatz für SD-Speicherkarten als auch eine 3,5mm Aux-Buchse zum Anschließen zusätzlicher Audioquellen an.

Die Anzeige bietet vier Helligkeitsstufen (inklusive kompletter Dunkelheit) und synchronisiert die Zeitanzeige nach dem Aufbau der ersten Bluetooth-Verbindung automatisch mit der Systemzeit des iPhones.

Anwender können zwei Alarm-Zeiten einstellen, die wahlweise per Alarm-Ton oder Radiosender wecken – der Snooze-Knopf pausiert diesen auf Wunsch für 9 Minuten. Zudem steht en Sleep-Timer zur Verfügung, der sich auf 30, 60, 90 oder 120 Minuten setzen lässt und das kleine Radio automatisch deaktiviert.

Eher nachteilig: Das Radio speichert alle verfügbaren Sender per Auto-Suchlauf automatisch und kennt keine Favoriten, sonder lässt euch durch alle gefundenen Sender zappen. Zudem besteht die Zeitanzeige auf das 12-Stunden-Format und kennt keine 24-Stunden-Anzeige.

Mit 2 Aktionen auf 29 Euro

Optisch trifft der seit wenigen Wochen verfügbare Wecker zwar nicht unseren Geschmack, das aktuelle Doppel-Angebot zur Markteinführung macht den kleinen Kasten jedoch als Schlafzimmer- oder Werkbank-Begleiter für Hobbyraum oder Gartenlaube attraktiv.

So steht auf der Amazon-Produktseite nicht nur ein 10-Euro-Coupon zur Verfügung, der zum Einlösen lediglich abgehakt werden muss, darüber hinaus bietet der Anbieter auch den Gutscheincode GQECLQLY an, der den angezeigten Verkaufspreis um zusätzliche 21 Euro reduziert. So kommt ihr auf einen Gesamtpreis von 29 statt 60 Euro.