Neuer Qi2-Ladepuck mit USB-C, MagGo nur noch heute mit Rabatt

Ganz interessante Veröffentlichung: Der Zubehör-Anbieter Amegat hat einen ersten Qi2-Lade-Puck im Angebot, der die induktive iPhone-Ladung mit bis zu 15 Watt übernehmen kann und dafür lediglich ein stromführendes USB-C-Kabel benötigt.

Qi2-Ladepuck mit USB-C

Der magnetische Ladeteller bietet sich für die Integration in eigenen Do-it-yourself-Projekten und für den Einbau in selbst gestalteten, individuellen Ladelösungen aus dem 3-D Drucker an. Kompatibel mit allen iPhone-Modellen ab dem iPhone 12 setzt der 7,45 Millimeter dünne Lade-Teller lediglich ein Power-Delivery-Ladegerät mit USB-C-Anschluss und einer Leistung von 20 Watt voraus.

Der magnetische Ladeadapter wiegt etwas weniger als 50 Gramm, wird mit einem 150 Zentimeter langen USB-C-Kabel ausgeliefert und setzt auf einen Materialmix aus Aluminium und Glas. Im Durchmesser ist der Qi2-Ladepuck sechs Zentimeter groß.

Gelistet ist der neue Ladeadapter mit einem Verkaufspreis von 26 Euro. Aktuell bietet der Hersteller jedoch einen Rabatt von 23 Prozent an, der den Verkaufspreis auf nur noch 19,99 Euro drückt. Wer zusätzlich den 30-Prozent-Coupon auf der Produktseite anwendet, kommt durch die Kombination der beiden Nachlässe auf einen finalen Preis von nur noch 14 Euro. Zum Vergleich: Das neue MagGo-Kabel kostet mit Nachlass 25,49 Euro.

MagGo nur noch heute mit Rabatt

In diesem Zusammenhang sicher erwähnenswert: Das kürzlich neu vorgestellte MagGo-Portfolio des Zubehöranbieters Anker lässt sich nur noch heute mit den zur Markteinführung gewährten Rabatten in Höhe von 15 Prozent bestellen.

Aktivieren lässt sich der 15-Prozent-Rabatt durch die Eingabe des Gutscheincodes POWERUPNOW an der Amazon-Kasse. Unter anderem ist hier das Reiseladegerät MagGo 3-in-1 für unter 100 Euro erhältlich. Ab morgen sollen dann die regulären Listenpreise fällig werden. Das gesamte neue MagGo-Portfolio haben wir euch in diesem Eintrag zur Markteinführung vorgestellt.