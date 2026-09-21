Die für iPhone und iPad erhältliche App BookSafe zielt auf Nutzer, die eine komfortable Lösung zur Verwaltung der eigenen Bibliothek suchen. Die Anwendung kann mit bis zu 50 Büchern kostenlos genutzt werden. Für einmalig 3,99 Euro entfällt diese Begrenzung.

S Bücher lassen sich mit BookSafe über ihre ISBN erfassen. Dafür wird der Barcode mit der iPhone-Kamera gescannt. Anschließend ergänzt die App Informationen wie Titel, Autor, Cover und Verlag aus verschiedenen Buchdatenbanken.

Buchreihen automatisch sortieren

Ein Schwerpunkt der App liegt auf der Verwaltung von Buchreihen. Zusammengehörende Titel werden automatisch gruppiert und fehlende Bände angezeigt. Dabei berücksichtigt BookSafe auch Sonderbände und Zwischenbände, deren Nummerierung beispielsweise mit „8,5“ von der üblichen Reihenfolge abweicht.

Neben der eigentlichen Bibliothek kann BookSafe den Lesestatus und den Fortschritt einzelner Bücher erfassen. Hier kommt die Apple Watch ins Spiel. Darüber lassen sich sogenannte Lesesitzungen starten. Die Uhr erfasst Lesezeit und Fortschritt und synchronisiert die Daten später mit dem iPhone, falls während der Lesesitzung keine Verbindung besteht.

Verleihlisten und Statistiken

Nutzer können sich Jahresziele setzen, Statistiken erstellen lassen und Leseserien verfolgen. Auch verliehene Bücher und Rückgabetermine lassen sich hinterlegen. Zum Jahresende erstellt die App auf Wunsch einen Rückblick mit Informationen zu gelesenen Büchern, Seitenzahlen und Lesegewohnheiten.

BookSafe lässt sich ohne Registrierung verwenden. Für die Synchronisierung zwischen den Apple-Geräten wird ausschließlich die private iCloud des Nutzers verwendet. Die eigene Sammlung lässt sich zudem als CSV- oder PDF-Datei exportieren. Mit dem vergangene Woche erschienenen Update auf Version 1.4 ist zudem die Möglichkeit hinzugekommen, ein Backup der kompletten Bibliothek zu erstellen, um die Daten auf einem anderen Gerät einzulesen.