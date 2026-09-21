Sortierte Serien und Statistiken
BookSafe-App verwaltet die persönliche Bibliothek
Die für iPhone und iPad erhältliche App BookSafe zielt auf Nutzer, die eine komfortable Lösung zur Verwaltung der eigenen Bibliothek suchen. Die Anwendung kann mit bis zu 50 Büchern kostenlos genutzt werden. Für einmalig 3,99 Euro entfällt diese Begrenzung.
S Bücher lassen sich mit BookSafe über ihre ISBN erfassen. Dafür wird der Barcode mit der iPhone-Kamera gescannt. Anschließend ergänzt die App Informationen wie Titel, Autor, Cover und Verlag aus verschiedenen Buchdatenbanken.
Buchreihen automatisch sortieren
Ein Schwerpunkt der App liegt auf der Verwaltung von Buchreihen. Zusammengehörende Titel werden automatisch gruppiert und fehlende Bände angezeigt. Dabei berücksichtigt BookSafe auch Sonderbände und Zwischenbände, deren Nummerierung beispielsweise mit „8,5“ von der üblichen Reihenfolge abweicht.
Neben der eigentlichen Bibliothek kann BookSafe den Lesestatus und den Fortschritt einzelner Bücher erfassen. Hier kommt die Apple Watch ins Spiel. Darüber lassen sich sogenannte Lesesitzungen starten. Die Uhr erfasst Lesezeit und Fortschritt und synchronisiert die Daten später mit dem iPhone, falls während der Lesesitzung keine Verbindung besteht.
Verleihlisten und Statistiken
Nutzer können sich Jahresziele setzen, Statistiken erstellen lassen und Leseserien verfolgen. Auch verliehene Bücher und Rückgabetermine lassen sich hinterlegen. Zum Jahresende erstellt die App auf Wunsch einen Rückblick mit Informationen zu gelesenen Büchern, Seitenzahlen und Lesegewohnheiten.
BookSafe lässt sich ohne Registrierung verwenden. Für die Synchronisierung zwischen den Apple-Geräten wird ausschließlich die private iCloud des Nutzers verwendet. Die eigene Sammlung lässt sich zudem als CSV- oder PDF-Datei exportieren. Mit dem vergangene Woche erschienenen Update auf Version 1.4 ist zudem die Möglichkeit hinzugekommen, ein Backup der kompletten Bibliothek zu erstellen, um die Daten auf einem anderen Gerät einzulesen.
Entwickler: Fabian Grill
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Weniger als 50 Bücher lassen sich vermutlich auch ohne App verwalten.
Gibt es eine Obergrenze, wie viele Bücher verwaltet werden können?
Mit BookSafe Pro unbegrenzt… (zu lesen im AppStore-Begleittext. Die Nummer mit dem Einscannen des ISBN-Codes ist für mich ganz weit vorn und spart viel Zeit.
bin bei dem thema völlig unwissent. wer gibt da bücher ein? geht das nur mit papierbüchern oder auch mit onlinebüchern? wer hat denn noch so viel „echte“ bücher? digitale hörbücher gehn wohl nicht? sorry, aber kenn mich wirklich nich aus.
Eigentlich nutze ich dafür ein Tool von Obsidian. Dort hebe och entweder Titel oder eine ISBN-Nr. Ein und dann wird mir alles vorgeschlagen bzw. einsortiert. Ich benötige das in Verbindung mit Zotero für Vorträge.
Rein um einen Überblick über meine papiernen Bücher zu haben, benötige ich so etwas nicht.
Comics wie zum Beispiel Lustige Taschenbücher werden mit ihrer ISBN Nummer leider nicht erkannt.
Ich nutze für alle gedruckten Bücher mein Calibre-Ebook Manager, der kann auch anhand der ISBN die Infos aus den Netz inkl. Coverbild laden. Eigene Bibliothek für Printbücher angelegt und da sind alle gedruckten Bücher erfasst.
Dafür braucht ich keine extra App, die zudem ja noch Geld kostet,
me2
Ok