Neuer Beta-Download: iOS 16.3 bringt Sicherheitsschlüssel

Der 14. Dezember liegt nun auch schon wieder vier Wochen hinter uns. Damals, am zweiten Mittwoch des Weihnachtsmonats verteilte Apple die erste Testversion von iOS 16.3 zum Download unter den registrierten App-Entwicklern. Anschließend tauchte der Konzern in die Winterferien ab, ließ seine Software-Ingenieure über Weihnachten in Ruhe und verzichtete entsprechend auf die Ausgabe einer weiteren Beta im gewohnten Zwei-Wochen-Rhythmus.

Zehn Tage nach Neujahr ist nun auch bei Apple wieder der Alltag eingezogen. Dies unterstreicht die heutige Freigabe von iOS 16.3 in Ausgabe Beta 2.

Diese wird seit wenigen Minuten über die üblichen Kanäle verteilt und sollte sich auf entsprechend konfigurierten Geräten auch hierzulande in Kürze zur Installation anbieten.

iOS 16.3 sichert iCloud ab

iOS 16.3 bereitet in erster Linie die Systemkompatibilität für die Nutzung sogenannter Sicherheitsschlüssel vor. Dabei handelt es sich um kleine Hardware-Dongles, die in den Lightning-Anschluss des iPhones (oder in den USB-C-Port des iPads) gesteckt werden und so eine sichere Zwei-Faktor-Autorisierung ermöglichen.

Nach der offiziellen iOS-Aktualisierung auf iOS 16.3, im Anschluss an die Betaphase, werden Anwender den Login in ihre Apple-ID mit den Sicherheitsschlüssels schützen können. Die Logins müssen dann zwar alle 90 Tage erneuert werden, sind aber noch einen Zacken sichrer als die alleinige Software-Authentifizierung.

iOS 16.2 brachte Freeform

Nur einen Tag vor dem Start der Betaphase von iOS 16.3 hat Apple iOs 16.2 zum Download bereitgestellt. Das jüngste Betriebssystem-Update brachte die Freeform-Applikation auf das iPhone, spielte mehrere Fehlerbehebungen aus und erweiterte die Auswahl an Widgets um die neuen Medikamenten-Erinnerungen von Apple-Health.