Entwicker-Podcast zu den neuen Modellen der Pebble-Smartwatch

Verglichen mit der Apple Watch oder Anbietern von Fitness- und Sportuhren wie etwa Garmin bleibt die Nutzerbasis der Pebble eher überschaubar. Eines muss man dem Pebble-Gründer Eric Migicovsky jedoch lassen. Er war mit seinem Pebble-Projekt sehr früh in diesem Segment aktiv und konnte hier zweifellos auch wichtige Impulse geben. Mit der Arbeit an seiner Smartwatch hat der Entwickler bereits vor fast 17 Jahren begonnen.

Nach einer längeren Auszeit wird Migicovsky in diesem Jahr zwei neue Modelle der Pebble in den Handel bringen. Die Pebble Core 2 Duo und die Pebble Core Time 2 können seit März zu Preisen ab 149 Dollar vorbestellt werden. Das günstigere Modell der Uhr soll von Juli an erhältlich sein und mit der Auslieferung der 225 Dollar teuren Variante mit Farbbildschirm ist ab Dezember zu rechnen.

Im Vorfeld des Verkaufsstarts der neuen Modelle rührt Migicovsky noch einmal die Werbetrommel für die neuen Pebble-Modelle und hat aus diesem Grund auch einen Podcast namens Tick Talk an den Start gebracht. Der Entwickler möchte auf diesem Weg die von Interessenten eingereichten Fragen beantworten und generelle Tipps und Tricks rund um seine Smartwatch vermitteln.

In der ersten Folge geht es unter anderem um die Auswirkungen der amerikanischen Strafzölle und die Maßnahmen der EU gegenüber Apple. Während die Zollpolitik der Trump-Regierung ausschließlich Folgen für amerikanische Nutzer hat, könnten sich die von der Europäischen Kommission gegenüber Apple eingeleiteten Maßnahmen durchaus positiv auf Pebble-Nutzer in Europa auswirken. Migicovsky äußert die Hoffnung, dass Apple sein System dahingehend öffnen muss, dass man beispielsweise auch von anderen Smartwatches als der Apple Watch aus die Möglichkeit hat, Nachrichten direkt zu beantworten.

Mit Blick auf die Zukunftspläne für die Pebble-Uhren sei unter anderem KI ein Thema. Mit der Integration von Mikrofon und Lautsprecher seien zwei wesentliche technische Voraussetzungen hierfür bereits gegeben.

Weitere Folgen des Pebble-Podcasts sollen in regelmäßigen Abständen erscheinen.