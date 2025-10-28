iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 632 Artikel

Neue Masche mit manipulierten Absender-Adressen

Guthabenkarten-Betrug: Polizei warnt vor gefälschten Nachrichten
Das Landeskriminalamt Niedersachsen warnt aktuell vor betrügerischen E-Mails, in denen sich Täter als persönlich bekannte Personen ausgeben. Die Nachrichten wirken vertraut, enthalten den echten Namen eines Bekannten, stammen jedoch von einer fremden, neu angelegten Mailadresse. In der Nachricht bitten die Absender darum, kurzfristig Guthabenkarten, etwa von Apple, zu kaufen und die freigerubbelten Codes per Foto zu übermitteln. Telefonische Rückfragen werden mit angeblichem Zeitmangel abgewehrt.

Ziel der Betrüger ist es, das Vertrauen der Empfänger auszunutzen. Wer auf die Bitte eingeht, übermittelt die Codes in gutem Glauben und verliert so den gezahlten Betrag. Die Täter nutzen die Kartencodes meist für einen anonymen Weiterverkauf, etwa über Plattformen, auf denen Nutzer vermeintlich vergünstigte Gutscheine erwerben können. Dadurch wird eine Rückverfolgung erschwert.

Die Täter greifen häufig auf öffentlich verfügbare Informationen zurück. Vor allem Vereinswebseiten, auf denen Namen und Rollen von Mitgliedern veröffentlicht werden, dienen als Datenquelle. Auch Social-Media-Profile, durchsuchbare Adresslisten oder in seltenen Fällen Schadsoftware auf Endgeräten können zur Sammlung der benötigten Daten beitragen.

Empfohlen wird, bei verdächtigen Mails keine Gutscheine zu kaufen, sondern den Absender über einen anderen Kanal zu kontaktieren. Wurde bereits ein Code weitergegeben, sollte umgehend Anzeige erstattet werden, entweder bei der Polizei vor Ort oder über die Onlinewache. Webseitenbetreiber sollten zudem prüfen, ob sie Mailadressen und Namen datensparsam veröffentlichen und durch technische Schutzmaßnahmen gegen automatisiertes Auslesen absichern. Das LKA rät zur regelmäßigen Überprüfung des eigenen Systems mit aktueller Sicherheitssoftware.
28. Okt. 2025 um 09:32 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    16 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Okay, wer das tatsächlich macht und ein Foto schickt ist, irgendwie sehr gutgläubig.

  • Wer macht das nicht..einfach Kumpels Guthabenkarten schicken weil sie in Not sind oder so

  • Also ganz ehrlich, da muss man schon etwas dämlich ein sein.

  • Ich habe am WoEnde ein paar SMS nach folgendem Muster bekommen:

    „Deine Demo ist am Mo., 27. Okt. um 18:00 Uhr. Beantworte vorab ein paar Fragen: https://s.apple.com/XYZ123456. Antworte mit 5, um abzusagen.“ von einer 41000…

    Nach dem angeblichen Termin hat es aufgehört und der angegebene Link hat auch nicht funktioniert… alles sehr seltsam.

  • Das traurige, es muss sich immer noch lohnen und genug fallen drauf rein, sonst gäbe es das ja nicht.

