Govee Lichterkette: Animierte Beleuchtungsszenen und App-Steuerung

In Sachen Lichterkette für den Weihnachtsbaum können wir in diesem Jahr die Christmas Sparkle String Lights von Govee empfehlen. Wir haben die kürzere Variante der mit 20 oder 30 Metern Länge erhältlichen Lichterkette am Wochenende ausgepackt und ausprobiert. Govee verkauft die Lichterkette sowie seine sonstigen Produkte in Deutschland neben dem eigenen Webshop auch über Amazon.de.

Vorweg sei erwähnt, dass diese Lichterkette ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen konzipiert ist. Wenn ihr etwas für die Dachrinne oder einen Baum im Freien sucht, kommen Lösungen wie die Eiszapfen-Lichterkette oder deren Baumbeleuchtung für Außen in Frage.

App „lernt“ Position der einzelnen LEDs

Mit den Sparkle String Lights von Govee ist es möglich, die Positionen der einzelnen LEDs nach der Installation mit der App abzugleichen, um anschließend koordinierte Muster und Effekte wiederzugeben. Dabei ist es egal, ob man die Kette um einen Weihnachtsbaum wickelt oder beispielsweise zickzack als Wand- und Flächendeko aufhängt.

Nach der Installation fertigt man mithilfe der Govee-App mehrere Aufnahmen davon an. Dabei wird die Anordnung der LED-Lampen synchronisiert und man kann diese in der Folge entweder mit einer von mehr als 100 vorgefertigten animierten Szenen bespielen oder eigene Lichtdesigns zur Anwendung bringen. Die Govee-App bietet darüber hinaus die Möglichkeit an, das Lichtmuster passend zur Musik zu animieren. Dabei kann der Audiopegel entweder direkt über ein in die Lichterkette integriertes Mikrofon oder über das iPhone synchronisiert werden.

Die detaillierten Steuerungsoptionen stehen allerdings nur über die Govee-App zur Verfügung. Die Lichterkette lässt sich über Matter auch in Apple Home und andere Smarthome-Systeme integrieren. Dann steht allerdings nur die Möglichkeit zum Ein- oder Ausschalten oder eine einfache Farbauswahl zur Verfügung.

Dezente grüne Kabel und kräftige LEDs

Die Lichterkette selbst macht auch optisch einen guten Eindruck. Das gezwirbelte grüne Kabel lässt sich im Baum gut verstecken und die einzeln ansteuerbaren LEDs leuchten kräftig in RGB-Farben sowie in Weiß.

Die kürzere Version der Lichterkette umfasst 250 LEDs auf 20 Metern und ist aktuell zum Sonderpreis von 79,99 Euro erhältlich. Die Variante mit 30 Metern Länge kostet 10 Euro mehr und besteht aus 375 LEDs.