Für den Baum oder als Wanddeko
Govee Lichterkette: Animierte Beleuchtungsszenen und App-Steuerung
In Sachen Lichterkette für den Weihnachtsbaum können wir in diesem Jahr die Christmas Sparkle String Lights von Govee empfehlen. Wir haben die kürzere Variante der mit 20 oder 30 Metern Länge erhältlichen Lichterkette am Wochenende ausgepackt und ausprobiert. Govee verkauft die Lichterkette sowie seine sonstigen Produkte in Deutschland neben dem eigenen Webshop auch über Amazon.de.
Vorweg sei erwähnt, dass diese Lichterkette ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen konzipiert ist. Wenn ihr etwas für die Dachrinne oder einen Baum im Freien sucht, kommen Lösungen wie die Eiszapfen-Lichterkette oder deren Baumbeleuchtung für Außen in Frage.
App „lernt“ Position der einzelnen LEDs
Mit den Sparkle String Lights von Govee ist es möglich, die Positionen der einzelnen LEDs nach der Installation mit der App abzugleichen, um anschließend koordinierte Muster und Effekte wiederzugeben. Dabei ist es egal, ob man die Kette um einen Weihnachtsbaum wickelt oder beispielsweise zickzack als Wand- und Flächendeko aufhängt.
Nach der Installation fertigt man mithilfe der Govee-App mehrere Aufnahmen davon an. Dabei wird die Anordnung der LED-Lampen synchronisiert und man kann diese in der Folge entweder mit einer von mehr als 100 vorgefertigten animierten Szenen bespielen oder eigene Lichtdesigns zur Anwendung bringen. Die Govee-App bietet darüber hinaus die Möglichkeit an, das Lichtmuster passend zur Musik zu animieren. Dabei kann der Audiopegel entweder direkt über ein in die Lichterkette integriertes Mikrofon oder über das iPhone synchronisiert werden.
Die detaillierten Steuerungsoptionen stehen allerdings nur über die Govee-App zur Verfügung. Die Lichterkette lässt sich über Matter auch in Apple Home und andere Smarthome-Systeme integrieren. Dann steht allerdings nur die Möglichkeit zum Ein- oder Ausschalten oder eine einfache Farbauswahl zur Verfügung.
Dezente grüne Kabel und kräftige LEDs
Die Lichterkette selbst macht auch optisch einen guten Eindruck. Das gezwirbelte grüne Kabel lässt sich im Baum gut verstecken und die einzeln ansteuerbaren LEDs leuchten kräftig in RGB-Farben sowie in Weiß.
Die kürzere Version der Lichterkette umfasst 250 LEDs auf 20 Metern und ist aktuell zum Sonderpreis von 79,99 Euro erhältlich. Die Variante mit 30 Metern Länge kostet 10 Euro mehr und besteht aus 375 LEDs.
Kenne ich zwar aus früheren Zeiten in GB aber mir gefallen einfach die normalen Lichterketten. Habe auch eine Govee Stehleuchte die zwar gut funktioniert aber irgendwie ist mir das ganze doch zu verspielt. Halt Geschmachsssche
Wer wirklich komfortabel schmücken möchte, holt sich die Govee Christmas String Lights 2. Die sehen zwar etwas anders, daher ungewöhnlich aus, aber sie lassen sich in Windeseile wieder aufwickeln und es verheddert sich rein gar nichts, weil die LEDs nicht klassisch abstehen, sondern im Kabel integriert sind. Darüber hinaus lassen sich die gleichen Effekte erzielen, wie mit dem Produkt hier. Die String Lights 2 sind auch outdoorgeeignet (was sie auch für Innenräume nutzbar macht) und die 30m gibt’s auch für 80€ (bei der Version hier kostet die 20m-Version genauso viel wie die 30m Alternative, die ich hier erwähne). Klare Empfehlung als Alternative zu diesen Sparkle String Lights.
Durch die Form lassen sich diese String Lights 2 unter anderem auch für andere Zwecke nutzen, ohne dass sie direkt wie eine weihnachtliche Lichterkette wirken. ;) https://www.amazon.de/dp/B0D634FKJT/
Unter „Baumbeleuchtung für Außen“ auch oben im Artikel verlinkt. ;)
@ROP: Danke für den Tipp
Gerne!
Ich kann bei meinen Govee Produkten (Lichtvorhang, Stehlampe) aus dutzenden Szenen wählen, bei denen ich NICHT die Geschwindigkeit ändern kann. Kaum eine Szene ist somit nutzbar, da der Farbwechsel VIEL zu schnell vonstatten geht.
Ich habe schon etliche Bewertungen und Feedbacks gelesen, die dies beanstanden.
Govee ist das komplett egal.
Es wäre wahrscheinlich das Einfachste der Welt, die App dahingehend zu verbessern.
Govee ist das egal.
Sie machen seit Jahren NICHTS.
Na gut, seit dem kaufe ich keine Govee Artikel mehr und kann auch nur abraten.
Govee oder doch die Konkurrenz von Twinkly? Will mich heute Abend entscheiden.;-)
Ich war auch hin- und hergerissen. Twinkly gefühlt erster, dann kam irgendwann Govee. Letzteres erfährt irgendwie mehr Hype. Twinkly hinkt etwas hinterher. Das Mapping soll bei Twinkly besser sein, ebenso ein paar Dinge in der App, aber die App an sich soll der Horror sein und oft streiken. Wie gesagt, fand die Entscheidung nicht einfach. Gibt ein paar Vergleiche bei YouTube. Am Ende war es der Formfaktor der Govee Christmas String Lights 2, dieser mich überzeugt hat.
Kein Matter over Thread, richtig?