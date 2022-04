Neue VanMoof E-Bikes: „iPhone als Armaturenbrett“

VanMoof hat seine neuen E-Bike-Modelle S5 und A5 vorgestellt. Wer möchte, kann sein iPhone zum Armaturenbrett für die neuen Fahrräder umfunktionieren. Neben einer optionalen Smartphone-Halterung bietet VanMoof auch einen USB-C-Ladeanschluss an, der durch den Akku der E-Bikes gespeist wird.

Neben der neuen iPhone-Halterung und dem Ladeanschluss wurden die VanMoof-Bikes grundlegend überarbeitet und dem Hersteller zufolge in nahezu allen Bereichen verbessert. So sorgt jetzt ein nicht nur stärkerer, sondern auch extrem leiser Motor für den Antrieb und wird von einem leistungsfähigeren Akku gespeist. „Halo-Ringe“ genannte LEDs im Lenker geben dem Fahrer in Echtzeit Feedback zu Geschwindigkeit, Batteriestand, Entriegelung und mehr.

VanMoof hat auch die Rahmen der Räder überarbeitet. Das A5 bietet als Stadtrad mit einem leicht abgesenkten Rahmen mehr Komfort beim Auf- und Absteigen: „Das A5 ist unser erster Ein-Rahmen-für-Alles-Rad, der das e-biken für ein breiteres Publikum zugänglich macht“.

VanMoof bietet die neuen Fahrräder in der Rahmenfarbe Grau zum Einführunsgpreis von 2498 Euro an. Verschiedenes Zubehör, darunter ein externer Akku zum Anklicken, soll im Frühsommer folgen. Kaufinteressenten können sich ab sofort auf der VanMoof-Webseite in eine Warteliste eintragen.