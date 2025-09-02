iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 41 941 Artikel

Kompakt Mehrfach-Ladelösung

Neue USB-C-Kabel mit Qi-Ladedock von Zens
Artikel auf Mastodon teilen.
13 Kommentare 13

Der niederländische Zubehöranbieter Zens hat zwei nette Ladeerweiterungen für Apple-Geräte angekündigt. In ein USB-C-Kabel integrierte Ladepucks ermöglichen es, mit einem Kabel gleichzeitig noch ein iPhone oder eine Apple Watch aufzuladen.

Die Basisvariante nennt sich „Zens Charging Cable USB C-C Pro 2“ und kombiniert die klassische Stromversorgung für ein Notebook oder Tablet mit der Möglichkeit, ein iPhone oder andere mit Qi2 kompatible Geräte kabellos zu laden. Das ins Kabel integrierte Qi2-Ladegerät liefert hierfür eine Leistung von bis zu 15 Watt.

Zens Charging Cable USB C C Pro

Kompakte Kombi für MacBook und iPhone

Der aus Aluminium gefertigte Ladeteller ist in ein anderthalb Meter langes, mit Nylon umwickeltes Kabel integriert, das eine Ladeleistung von bis zu 240 Watt unterstützt. Hierzu wird natürlich auch ein entsprechend leistungsfähiges Netzteil benötigt. Aktuell ist hier in der Regel noch bei 140 Watt Schluss.

Zens Charging Cable USB C C Pro 2

Zens betont, dass sowohl das Kabel als auch der Ladeteller qualitativ hochwertig und mit besonderem Fokus auf ansprechendes und zugleich robustes Design gefertigt wurden. Der Preis für die Kombi aus Ladekabel und Qi2-Gerät soll bei 49,99 Euro liegen.

Erweiterte Version lädt auch die Apple Watch

Die erweiterte Variante davon nennt sich dann „Zens Charging Cable USB C-C Pro 3“ und ermöglicht es zusätzlich, auch die Apple Watch mithilfe dieses Multi-Ladekabels mit Strom zu versorgen.

Zens Charging Cable USB C C Pro 3

Der integrierte und von Apple zertifizierte Ladepuck liefert hierfür bis zu 5 Watt, was die Schnellladefunktion der Uhr unterstützt. Der kleine Ladeteller für die Uhr kann dabei auch hochgeklappt werden, somit wird auch der Weckermodus der Apple Watch unterstützt. Der Verkaufspreis für die erweiterte Version des Kabels mit Lademöglichkeiten für das iPhone und die Apple Watch soll 99 Euro betragen.

Zens will beide Varianten seines neuen Ladekabels im Oktober in den Handel bringen.
02. Sep. 2025 um 16:00 Uhr von chris Fehler gefunden?


    Zum Absenden des Formulars muss Google reCAPTCHA geladen werden.
    Google reCAPTCHA Datenschutzerklärung

    Google reCAPTCHA laden
    13 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • 99 eur.. für n Kabel ohne ladepuck.. leck mich fett, es wird immer verrückter

    Antworten Melden

  • Ein Kabel mit MagSafe…..braucht man sowas? Was ich ganz praktisch für den Schreibtisch finde sind MagSafe Docks, damit man das Telefon im Blick hat, insbesondere dafür ist die 80% Ladesperre so praktisch, aber ein Kabel mit flachem Ladepuk…..ich weiss nicht. Unterwegs lieber klassisch mit Stecker, geht schneller und nimmt keinen Platz weg….

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 41941 Artikel in den vergangenen 6577 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·   Cookie Einstellungen   ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven