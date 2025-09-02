Neue USB-C-Kabel mit Qi-Ladedock von Zens

Der niederländische Zubehöranbieter Zens hat zwei nette Ladeerweiterungen für Apple-Geräte angekündigt. In ein USB-C-Kabel integrierte Ladepucks ermöglichen es, mit einem Kabel gleichzeitig noch ein iPhone oder eine Apple Watch aufzuladen.

Die Basisvariante nennt sich „Zens Charging Cable USB C-C Pro 2“ und kombiniert die klassische Stromversorgung für ein Notebook oder Tablet mit der Möglichkeit, ein iPhone oder andere mit Qi2 kompatible Geräte kabellos zu laden. Das ins Kabel integrierte Qi2-Ladegerät liefert hierfür eine Leistung von bis zu 15 Watt.

Kompakte Kombi für MacBook und iPhone

Der aus Aluminium gefertigte Ladeteller ist in ein anderthalb Meter langes, mit Nylon umwickeltes Kabel integriert, das eine Ladeleistung von bis zu 240 Watt unterstützt. Hierzu wird natürlich auch ein entsprechend leistungsfähiges Netzteil benötigt. Aktuell ist hier in der Regel noch bei 140 Watt Schluss.

Zens betont, dass sowohl das Kabel als auch der Ladeteller qualitativ hochwertig und mit besonderem Fokus auf ansprechendes und zugleich robustes Design gefertigt wurden. Der Preis für die Kombi aus Ladekabel und Qi2-Gerät soll bei 49,99 Euro liegen.

Erweiterte Version lädt auch die Apple Watch

Die erweiterte Variante davon nennt sich dann „Zens Charging Cable USB C-C Pro 3“ und ermöglicht es zusätzlich, auch die Apple Watch mithilfe dieses Multi-Ladekabels mit Strom zu versorgen.

Der integrierte und von Apple zertifizierte Ladepuck liefert hierfür bis zu 5 Watt, was die Schnellladefunktion der Uhr unterstützt. Der kleine Ladeteller für die Uhr kann dabei auch hochgeklappt werden, somit wird auch der Weckermodus der Apple Watch unterstützt. Der Verkaufspreis für die erweiterte Version des Kabels mit Lademöglichkeiten für das iPhone und die Apple Watch soll 99 Euro betragen.

Zens will beide Varianten seines neuen Ladekabels im Oktober in den Handel bringen.