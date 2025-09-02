iPhone 17: Telekom ohne Premieren-Ticket aber mit „VIP-Lieferung“

Die Telekom bietet zwar ihren Reservierungsservice für das neue iPhone nicht mehr an, Kunden des Anbieters können sich aber weiterhin für eine bevorzugte Behandlung vormerken lassen. Das Ganze heißt jetzt „VIP-Lieferung“ und lässt sich im Rahmen des Treueprogramms Magenta Moments aktivieren.

Um das Angebot zu nutzen, muss man nicht nur Kunde der Telekom sein, sondern zudem die „Mein Magenta“-App des Providers verwenden. Dort findet man im Bereich „Benefits“ die Möglichkeit, sich für die bevorzugte Belieferung mit dem neuen iPhone vormerken zu lassen. Die Aktion läuft am nächsten Dienstag, also dem Tag der Vorstellung der neuen iPhone-Modelle an. Man kann sich jedoch jetzt schon einschreiben, um zu diesem Zeitpunkt eine Erinnerung zu erhalten.

Mit der Formulierung „das neueste Smartphone zuerst sichern“ hält sich die Telekom den Rücken frei. Auch wenn es längst kein Geheimnis mehr ist, dass am Dienstag die neuen iPhone-Modelle präsentiert werden, verbietet es Apple seinen Partnern, das Kind beim Namen zu nennen.

Premieren-Tickets sind längst Geschichte

Die Telekom ist so wie es aussieht inzwischen komplett davon abgekommen, im Vorfeld der Präsentation neuer iPhone-Modelle sogenannte Premieren- oder Reservierungs-Tickets auszugeben.

Das alte Premieren-Ticket zum iPhone 5

In den ersten iPhone-Jahren hat der Mobilfunkanbieter tatsächlich noch nummerierte Plastikkarten an seine Kunden verteilt. Später wurde der unverbindliche Vorbestell-Service dann digital umgesetzt und man konnte bereits Wochen vor der Vorstellung der Geräte sein Kaufinteresse verkünden.

Unterm Strich sollen diese Angebote alle den gleichen Zweck erfüllen und dafür sorgen, dass besonders engagierte Kunden bei knapper Verfügbarkeit vorrangig bedient werden.

O2 und Vodafone mit Newslettern

O2 bietet mit seinem Newsletter zu Smartphone-Neuheiten ein etwas weiter gegriffenes Angebot, das lediglich über aktuelle Neuerscheinungen und Angebote informieren soll. Bei Vodafone kann man inzwischen nur noch einen allgemeinen Newsletter abonnieren, der Provider bietet seinen auf Smartphones bezogenen Infoservice gar nicht mehr an.