Bevorzugte Bestellungen ab Dienstag
iPhone 17: Telekom ohne Premieren-Ticket aber mit „VIP-Lieferung“
Die Telekom bietet zwar ihren Reservierungsservice für das neue iPhone nicht mehr an, Kunden des Anbieters können sich aber weiterhin für eine bevorzugte Behandlung vormerken lassen. Das Ganze heißt jetzt „VIP-Lieferung“ und lässt sich im Rahmen des Treueprogramms Magenta Moments aktivieren.
Um das Angebot zu nutzen, muss man nicht nur Kunde der Telekom sein, sondern zudem die „Mein Magenta“-App des Providers verwenden. Dort findet man im Bereich „Benefits“ die Möglichkeit, sich für die bevorzugte Belieferung mit dem neuen iPhone vormerken zu lassen. Die Aktion läuft am nächsten Dienstag, also dem Tag der Vorstellung der neuen iPhone-Modelle an. Man kann sich jedoch jetzt schon einschreiben, um zu diesem Zeitpunkt eine Erinnerung zu erhalten.
Mit der Formulierung „das neueste Smartphone zuerst sichern“ hält sich die Telekom den Rücken frei. Auch wenn es längst kein Geheimnis mehr ist, dass am Dienstag die neuen iPhone-Modelle präsentiert werden, verbietet es Apple seinen Partnern, das Kind beim Namen zu nennen.
Premieren-Tickets sind längst Geschichte
Die Telekom ist so wie es aussieht inzwischen komplett davon abgekommen, im Vorfeld der Präsentation neuer iPhone-Modelle sogenannte Premieren- oder Reservierungs-Tickets auszugeben.
Das alte Premieren-Ticket zum iPhone 5
In den ersten iPhone-Jahren hat der Mobilfunkanbieter tatsächlich noch nummerierte Plastikkarten an seine Kunden verteilt. Später wurde der unverbindliche Vorbestell-Service dann digital umgesetzt und man konnte bereits Wochen vor der Vorstellung der Geräte sein Kaufinteresse verkünden.
Unterm Strich sollen diese Angebote alle den gleichen Zweck erfüllen und dafür sorgen, dass besonders engagierte Kunden bei knapper Verfügbarkeit vorrangig bedient werden.
O2 und Vodafone mit Newslettern
O2 bietet mit seinem Newsletter zu Smartphone-Neuheiten ein etwas weiter gegriffenes Angebot, das lediglich über aktuelle Neuerscheinungen und Angebote informieren soll. Bei Vodafone kann man inzwischen nur noch einen allgemeinen Newsletter abonnieren, der Provider bietet seinen auf Smartphones bezogenen Infoservice gar nicht mehr an.
In den ersten Jahren wurde doch noch vor den Apple Stores übernachtet. Ist das noch? Würde sonst mal meine Isomatte und den Schlafsack bereit machen.
Ich glaube heutzutage kannst du einfach reinlaufen und kaufen, das wird ja nicht mehr gehyped. Oder im Apple Online Store bestellen wenn es startet, dann hast du es auch pünktlich in den Händen.
Bei 1und1 kann man sich ebenso vorab registrieren. https://www.1und1.de/handy/neue-handys/
Weis schon wer wie es sich mit Geschäftskunden verhält?
Derselbe Gedanke….
Sind die was besonderes ???
Nein, besonders nicht aber der Umgang mit den Geräten und den Tarifen ist halt anders
Somit ist die Frage durchaus berechtigt
Business Kunden?! *räusper*
Hinten anstellen wie alle anderen auch, immer diese extra Würste und Wünsche
Seltsam, wird bei bei mir noch nicht angezeigt.
Dito. App ist up go date
Sehe ich bei mir in der App nicht.
Wie viele Monate vorher kann man bei der Telekom den Vertrag verlängern eigentlich?
Ich sehe es leider auch nicht.
Bei der Telekom kannst du 6 Monate vor Ablauf verlängern.
Seit dem 01.07. gehts nicht mehr vorher. Handyverträge dürfen max 24 Monate laufen! Sprich die alte Regelungen das bis zu 6 Monaten einfach hinten dranhängen geht nicht mehr!
Warum sollte man vorher verlängern? Bringt doch keinen Vorteil. Subventioniertes Gerät höchstens bei Kündigung und Neuabschluss. Wenn überhaupt. Das war einmal.
Leider unzuverlässig und einseitig was die Telekom da abzieht. Wurde wiederholt wegen Lieferverzug nach hinten geschoben mit meinem Vertrag.
Empfehle direkt bei Apple zu kaufen oder wenn eh verspätet mit Rabatt im Handel
Ganz ehrlich, den Zirkus können die auch komplette einstellen – ich hab beim iPhone15 4mal einen neuen Liefertermin bekommen von wegen VIP-Lieferung und Reservierungsservice, das hätte ich schneller über ne Direktbestellung bei Apple bekommen.
erscheint auch nicht bei mir in der App. Hotline weiß nichts davon
O2 wird am 12.09. einfach kurz vor 14:00 angerufen und zwei Handys bestellt, hat bisher immer geklappt!
Und die Woche drauf dann angekommen.
Wer braucht denn heutzutage so etwas noch?
Die Zeiten sind doch lange vorbei.
Finde die Aktionen von Google z.B. viel attraktiver als sowas.
Sehe ich auch so. Bei Google bekommt man Kopfhörer, mehr Speicher oder manchmal sogar eine Watch dazu.
Nach 17 Jahren und fast jedem Jahr einem neuen iPhone bin ich das erste mal mit einem bestehenden Modell (iPhone 15 Pro Max) unfassbar zufrieden.
Das 16 Pro Max hatte damals bei mir keinen Reiz mehr ausgelöst. Beim 17er fühle ich derzeit ähnlich.
Bei der Watch Ultra 3 würde ich aber zuschlagen. Ich hätte gerne die Fast Charge Funktion und das hellere Display wäre auch nett.
Die Ultra 1 läuft aber ebenso wie am ersten Tag. Dank Titan sehe keinerlei Gebrauchsspuren.
Ich freue mich aber für jeden, die beim 17er zuschlagen.
Geht mir auch so. 15 Pro Max am 1. Tag gekauft und bis heute super zufrieden. Beim 17er überlege ich noch, aber da muss dann bei der Vorbestellung wirklich was überzeugendes kommen.
Habe ebenfalls das 15 Pro Max und bin auch sehr zufrieden .. aber .. mal schauen was die neuen Funktionen sein werden :)
Word!!!
Und wieder mal nur für privat Kunden.. Gk ist mal wieder im Nachteil.
Früher zu Anfangszeiten hatte das noch Relevanz und war sinnig. Heute ist eine Bestellung und Lieferung direkt bei Apple viel schneller.