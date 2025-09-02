iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 41 941 Artikel

Bevorzugte Bestellungen ab Dienstag

iPhone 17: Telekom ohne Premieren-Ticket aber mit „VIP-Lieferung“
Artikel auf Mastodon teilen.
29 Kommentare 29

Die Telekom bietet zwar ihren Reservierungsservice für das neue iPhone nicht mehr an, Kunden des Anbieters können sich aber weiterhin für eine bevorzugte Behandlung vormerken lassen. Das Ganze heißt jetzt „VIP-Lieferung“ und lässt sich im Rahmen des Treueprogramms Magenta Moments aktivieren.

Um das Angebot zu nutzen, muss man nicht nur Kunde der Telekom sein, sondern zudem die „Mein Magenta“-App des Providers verwenden. Dort findet man im Bereich „Benefits“ die Möglichkeit, sich für die bevorzugte Belieferung mit dem neuen iPhone vormerken zu lassen. Die Aktion läuft am nächsten Dienstag, also dem Tag der Vorstellung der neuen iPhone-Modelle an. Man kann sich jedoch jetzt schon einschreiben, um zu diesem Zeitpunkt eine Erinnerung zu erhalten.

Telekom Iphone 17 Vip Lieferung

Mit der Formulierung „das neueste Smartphone zuerst sichern“ hält sich die Telekom den Rücken frei. Auch wenn es längst kein Geheimnis mehr ist, dass am Dienstag die neuen iPhone-Modelle präsentiert werden, verbietet es Apple seinen Partnern, das Kind beim Namen zu nennen.

Premieren-Tickets sind längst Geschichte

Die Telekom ist so wie es aussieht inzwischen komplett davon abgekommen, im Vorfeld der Präsentation neuer iPhone-Modelle sogenannte Premieren- oder Reservierungs-Tickets auszugeben.

Telekom Premieren Ticket

Das alte Premieren-Ticket zum iPhone 5

In den ersten iPhone-Jahren hat der Mobilfunkanbieter tatsächlich noch nummerierte Plastikkarten an seine Kunden verteilt. Später wurde der unverbindliche Vorbestell-Service dann digital umgesetzt und man konnte bereits Wochen vor der Vorstellung der Geräte sein Kaufinteresse verkünden.

Unterm Strich sollen diese Angebote alle den gleichen Zweck erfüllen und dafür sorgen, dass besonders engagierte Kunden bei knapper Verfügbarkeit vorrangig bedient werden.

O2 und Vodafone mit Newslettern

O2 bietet mit seinem Newsletter zu Smartphone-Neuheiten ein etwas weiter gegriffenes Angebot, das lediglich über aktuelle Neuerscheinungen und Angebote informieren soll. Bei Vodafone kann man inzwischen nur noch einen allgemeinen Newsletter abonnieren, der Provider bietet seinen auf Smartphones bezogenen Infoservice gar nicht mehr an.
02. Sep. 2025 um 17:33 Uhr von chris Fehler gefunden?


    Zum Absenden des Formulars muss Google reCAPTCHA geladen werden.
    Google reCAPTCHA Datenschutzerklärung

    Google reCAPTCHA laden
    29 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • In den ersten Jahren wurde doch noch vor den Apple Stores übernachtet. Ist das noch? Würde sonst mal meine Isomatte und den Schlafsack bereit machen.

    Antworten Melden

  • Weis schon wer wie es sich mit Geschäftskunden verhält?

    Antworten Melden
  • Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Sehe ich bei mir in der App nicht.

    Wie viele Monate vorher kann man bei der Telekom den Vertrag verlängern eigentlich?

    Antworten Melden

  • Leider unzuverlässig und einseitig was die Telekom da abzieht. Wurde wiederholt wegen Lieferverzug nach hinten geschoben mit meinem Vertrag.

    Empfehle direkt bei Apple zu kaufen oder wenn eh verspätet mit Rabatt im Handel

    Antworten Melden

  • Ganz ehrlich, den Zirkus können die auch komplette einstellen – ich hab beim iPhone15 4mal einen neuen Liefertermin bekommen von wegen VIP-Lieferung und Reservierungsservice, das hätte ich schneller über ne Direktbestellung bei Apple bekommen.

    Antworten Melden

  • erscheint auch nicht bei mir in der App. Hotline weiß nichts davon

    Antworten Melden

  • O2 wird am 12.09. einfach kurz vor 14:00 angerufen und zwei Handys bestellt, hat bisher immer geklappt!
    Und die Woche drauf dann angekommen.

    Antworten Melden

  • Wer braucht denn heutzutage so etwas noch?
    Die Zeiten sind doch lange vorbei.

    Finde die Aktionen von Google z.B. viel attraktiver als sowas.

    Antworten Melden

  • Nach 17 Jahren und fast jedem Jahr einem neuen iPhone bin ich das erste mal mit einem bestehenden Modell (iPhone 15 Pro Max) unfassbar zufrieden.

    Das 16 Pro Max hatte damals bei mir keinen Reiz mehr ausgelöst. Beim 17er fühle ich derzeit ähnlich.

    Bei der Watch Ultra 3 würde ich aber zuschlagen. Ich hätte gerne die Fast Charge Funktion und das hellere Display wäre auch nett.
    Die Ultra 1 läuft aber ebenso wie am ersten Tag. Dank Titan sehe keinerlei Gebrauchsspuren.

    Ich freue mich aber für jeden, die beim 17er zuschlagen.

    Antworten Melden

  • Und wieder mal nur für privat Kunden.. Gk ist mal wieder im Nachteil.

    Antworten Melden

  • Früher zu Anfangszeiten hatte das noch Relevanz und war sinnig. Heute ist eine Bestellung und Lieferung direkt bei Apple viel schneller.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 41941 Artikel in den vergangenen 6577 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·   Cookie Einstellungen   ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven