Neue Nylon-Armbänder für die Apple Watch

Wenn’s mal ganz was anderes sein darf, ist das Urban Armor Gear Active Armband immer noch einer unserer Favoriten unter den Armbändern für die Apple Watch. Das grobe und breite Nylon-Armband mit Klettverschluss stiehlt der Apple-Uhr angesichts seiner Dominanz am Arm beinahe die Show.

Das Sport Watch Band von Gear4 erinnert an das Sport Loop von Apple, zeigt mit seiner grobmaschigen Verarbeitung aber mehr Charakter. Dem Hersteller zufolge besteht das waschbare Nylon-Armband zu einem allerdings nicht näher definierten Teil aus recyceltem Material. Zudem gibt es zwei Jahre Garantie: der Hersteller verspricht den kostenlossen Tausch, wenn die Bänder in diesem Zeitraum beschädigt werden oder Tragespuren aufweisen. Das Sport Watch Band von Gear4 ist in fünf verschiedenen Farbvarianten zum Preis von 29,99 Euro erhältlich.

