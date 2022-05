„Apple Music Live“: Konzertreihe startet mit Harry Styles

Mit einer neuen Veranstaltungsreihe namens „Apple Music Live“ will Apple in die Fußstapfen der „iTunes Festivals“ treten. Die Konzertreihe soll Apples Worten zufolge Musikern die Möglichkeit bieten, ihre Live-Auftritte vor einem größtmöglichen Publikum zu absolvieren.

Zum Start schickt Apple am bereits am Freitag den britischen Sänger Harry Styles in den Ring. Styles wurde als Mitglied der Boygroup „One Direction“ bekannt und will mit dem Auftritt bei Apple Music nicht zuletzt auch für sein neues, ebenfalls für Freitag angekündigtes drittes Soloalbum mit dem Titel „Harry’s House“ werben.

Das erste Konzert im Rahmen von „Apple Music Live“ ist mit dem Auftritt von Harry Styles für Freitag Nacht angekündigt. Wenn die Show um 21 Uhr Ortszeit in New York beginnt, ist es hierzulande schon 3 Uhr früh. Apple hat sich bislang nicht dazu geäußert, ob die Konzerte der neuen Veranstaltungsreihe auch im Nachhinein zum Abruf on Demand verfügbar bleiben. Ebenso wenig liegen weitere Details etwa zu kommenden Veranstaltung oder einer geplanten Regelmäßigkeit vor.

Erinnerungen ans „iTunes Festvial“

Das „iTunes Festival“ war dagegen in früheren Jahren eine sichere Bank. Einmal im Jahr traten im Rahmen der Veranstaltungsreihe bekannte Bands und Top-Stars meist an zehn aufeinanderfolgenden Tagen im September auf. Das „iTunes Festival“ wurde ursprünglich 2007 in London gestartet und hatte zwischendrin auch Ableger in anderen Städten, darunter Berlin. Im zehnten Jahr fand die Veranstaltungsreihe dann ein letztes Mal unter dem neuen Name „Apple Music Festival“ statt, bevor Apple ein Jahr darauf das Ende des hauseigenen Musik-Festivals bestätigte.

Die Möglichkeit zum späteren Abruf der Aufnahmen war ein fester Bestandteil des „iTunes Festival“. So waren die Live-Videos in der Regel für eine begrenzte Zeit auch im Anschluss verfügbar, zudem wurden die Aufnahmen teils auch über den iTunes Store als Audiodateien zum Kauf angeboten.