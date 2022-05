MagentaMobil Prepaid: Neue Telekom-Tarife verfügbar

Die neuen MagentaMobil Prepaid-Tarife der Telekom lassen sich jetzt buchen. Während sich die mit den einzelnen Tarifstufen verbundenen Leistungen durch die Bank verbessern, bleiben die für jeweils vier Wochen gültigen Preise gleich. Mit Ausnahme allerdings des kleinen MagentaMobil Prepaid S, hier sind nun zwar 500 MB statt zuvor kein Datenvolumen im Paket, dafür steigt allerdings auch der Preis von zuvor 2,95 Euro auf jetzt 4,95 Euro.

Im Detail seht ihr die neuen Tarifoptionen in der Grafik unten. Die Telekom bietet MagentaMobil Prepaid weiterhin in den fünf Standardstufen MagentaMobil Prepaid S, MagentaMobil Prepaid M, MagentaMobil Prepaid L, MagentaMobil Prepaid XL und MagentaMobil Prepaid Max an. Während die günstigste Option maximal Verbindungen über LTE unterstützt, erlauben die vier größeren Varianten auch die Nutzung des 5G-Netzes der Telekom.

Freut euch mit Blick auf das in der Telekom-Grafik jeweils aufgeführte Startguthaben nicht zu früh. Das Kleingedruckte macht deutlich, dass es sich hier lediglich um einen Ausgleich für den beim Abschluss anfallenden einmaligen Kartenpreis handelt, der je nach Tarifstufe zwischen 9,95 Euro und 99,95 Euro schwankt.

5G-Jahrestarif mit 3 GB pro Monat

Alternativ zu den fünf Standard-Prepaid-Stufen bietet die Telekom weiterhin einen MagentaMobil Prepaid 5G-Jahrestarif an. Hier fällt ein Pauschalpreis von 99,95 Euro für zwölf Monate an. Zu den Tarifleistungen zählen neben einer Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze jeweils 3 GB Datenvolumen pro Monat und die Nutzung des Telekom-5G-Netzes ist inklusive.

Beim 5G-Jahrestarif ist zu beachten, dass man zwar über das gesamte Jahr hinweg 36 GB Datenvolumen erhält, dieses jedoch strikt auf maximal 3 GB pro Monat verteilt ist. Was man nicht verbraucht, verfällt, und wenn man mal mehr als 3 GB pro Monat braucht, muss man weiteres Datenvolumen kostenpflichtig zubuchen, oder wird auf 32 KBit/s gedrosselt.

Als Zubuchoptionen bietet die Telekom eine DayFlat für 5,95 Euro oder verschiedene SpeedOn-Stufen zwischen 500 MB für 4,,95 Euro und 2,5 GB für 19,95 Euro.