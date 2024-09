Neue Luxus-Armbänder, rote Teppiche und ein neu erfundener Jackenknopf

Im Vorfeld der Ankündigung der neuen iPhones und Apple-Watch-Modelle macht das Gerücht die Runde, dass neben Hermès künftig weitere Luxusmarken exklusives Zubehör insbesondere für die Apple Watch anbieten.

Grund dafür ist die Tatsache, dass der Gründer des Modelabels Jacquemus per „Wo ist?“-Screenshot darauf aufmerksam gemacht hat, dass er sich in der Apple-Firmenzentrale befindet.

Looks like we could be getting a @jacquemus edition of the Apple Watch tomorrow instead of Hermes?

Hermes was a fully Jony Ive relationship.

Jacquemus is one of the hottest luxury brands that works with Dua Lipa, Kendall Jenner, and Kylie Jenner in addition to collabs with Nike pic.twitter.com/y245LVpgs5

— ANDRE ELIJAH (@AndreElijah) September 9, 2024