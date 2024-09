Last-Minute-Gerüchte sehen neue Version der AirPods Max

Die Last-Minute-Gerüchte zum heutigen Apple-Event sehen eine bislang unerwartete Überraschung kommen. Angeblich stehen die Chancen gut, dass Apple eine neue Version der AirPods Max präsentiert.

Apple soll mit einer überarbeiteten Version seiner Premium-Kopfhörer eine Reihe von Punkten adressieren, die beim aktuellen Modell für Kritik sorgen. Allem voran steht hier die Unterstützung von adaptivem Audio und der Wechsel von Lightning auf USB-C auf der Liste.

I expect Apple to launch new AirPods Max headphones tomorrow with better noise cancellation, adaptive audio & USB-C. They’ll launch with the low-end AirPods 4. This is line with my reporting for months but runs counter to lack of low inventory in stores. https://t.co/KIJQEwywcp

— Mark Gurman (@markgurman) September 9, 2024