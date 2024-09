Apple Store macht Pause: Warten auf das iPhone 16

Rund sechs Stunden, bevor Apples diesjähriges iPhone-Event startet, hat Apple seinen Onlineshop vom Netz genommen. Wer jetzt bei Apple online einkaufen will, muss sich bis heute Abend gedulden, wir gehen davon aus, dass Apples Onlineshop gegen 21 Uhr wieder in vollem Umfang zur Verfügung steht.

Bis dahin wird beim Aufruf der Webseite die Meldung „Wir sind gleich wieder da“ mit dem Zusatz „Wir aktualisieren den Apple Store. Schau doch bald noch mal vorbei“ angezeigt. Eine Tradition, die in heutigen Zeiten eher antiquiert wirkt. Technisch sollte es kein Problem sein, die Umstellung zeitgleich mit der Vorstellung der neuen Produkte vorzunehmen. Man kann Apple höchstens zugute halten, dass auf diese Weise verhindert wird, dass unwissende Kunden kurz vor der Präsentation der neuen Geräte noch eines der Vorgängermodelle bestellen.

Anderthalb Stunden Hochglanz-Video

Apples diesjähriges iPhone-Event läuft unter dem Titel „It’s Glowtime“ und beginnt um 19 Uhr unserer Zeit. Wenn ihr die Veranstaltung live verfolgen wollt, könnt ihr euch auf rund anderthalb Stunden am Rechner oder vor dem Fernsehgerät einstellen. So lange haben die iPhone-Vorstellungen zumindest in den vergangenen Jahren gedauert.

Apple wird seine September-Produktneuheiten auch in diesem Jahr mithilfe eines vorproduzierten Videos ankündigen. Die Zeiten der unterhaltsamen Live-Veranstaltungen sind längst vorbei, stattdessen wollen Tim Cook und sein Manager-Team nichts dem Zufall überlassen und sich sicherlich auch ein Stück weit selbst entlasten. Während live alles sitzen muss, kann man die Szenen im Video so oft drehen, bis es passt.

In der Folge wird es heute nach dem üblichen allgemeinen Einführungsgeplenkel (und sicherlich erneuter Werbung für Apples Videodienst) dann auch zügig durch die Neuerungen gehen. Im Fokus stehen klar die neuen iPhone-16-Geräte und begleitend dazu auch die Apple Watch Series 10. Zudem gilt die Vorstellung neuer AirPods als gesichert.