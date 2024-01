iPhone Standard-Browser: Das ist Apples neue Abfrage

Die neue Abfrage, welcher Browser unter iOS 17.4 als Systemstandard festgelegt werden soll, gehört zu den neuen EU-Vorgaben, die Apple spätestens ab Anfang März zu erfüllen hat. Mit der Verfügbarkeit der ersten öffentlichen Testversion der nächsten großen Betriebssystemaktualisierung wurde die Abfrage jetzt live geschaltet und zeigt sich erstmals in Aktion.

Einmalige Abfrage in Safari

Beim ersten Start von Safari unter iOS 17.4 fragt Apples vorinstallierter Browser jetzt einmalig ab, welcher Browser in den Systemeinstellungen als Standardbrowser hinterlegt werden soll und bietet dafür eine Auswahl von zwölf alternativen Browser-Applikationen an.

Bei den zwölf Alternativen handelt es sich laut Apple um die populärsten Browser-Apps der jeweiligen App-Store-Regionen (in Schweden könnte man hier also andere Applikationen als in Deutschland sehen), die nicht alphabetisch sortiert, sondern stets in zufälliger Reihenfolge angezeigt werden.

In Deutschland sollen hier zum Start der neuen Funktion die folgenden zwölf Browser-Apps angeboten werden: Aloha, Brave, Chrome, DuckDuckGo, Ecosia, Edge, Firefox, Web@Work, Onion Browser, Opera, Safari und you.com.

Jederzeit änderbar

Einmal ausgewählt, wird sich der Standardbrowser in den Geräteeinstellungen jederzeit ändern lassen. Dies ist derzeit schon in den Einstellungen der jeweiligen Browser möglich. Nur hier bietet das iPhone-Betriebssystem die Option, den Standardbrowser wieder umzukonfigurieren. Langfristig dürfte Apple diese jedoch in den allgemeinen Systemeinstellungen sichtbar werden lassen.

Der Möglichkeit, einen neuen Standardbrowser zu wählen, kommt unter iOS 17.4 eine neue Bedeutung zu. Mit dem nächsten Betriebssystem-Update wird Apple nämlich erstmals auch die Nutzung alternativer Browser-Engines gestatten und nicht mehr darauf bestehen, dass mit Apple konkurrierende Anbieter wie Google und Mozilla in ihrem Chrome und Firefox-Browser auf die WebKit-Engine von Safari setzen.